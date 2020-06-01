Зеленский рассказал, что его заинтересовало в разговоре Порошенко и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью газете The Telegraph, что больше всего его заинтересовало в аудиозаписи разговора экс-главы государства Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена то, каким образом эта запись была сделана.«Я ничего не знаю о деталях этой договоренности: была ли она достигнута или не состоялась, и существовала ли вообще. Меня интересует лишь то, каким образом это было записано в офисе президента», – передает слова Зеленского РИА «Новости».Он призвал не втягивать Украину в выборы в США, и заявил, что ему не хочется, чтобы этот скандал «подорвал» союз двух стран.«Сейчас у нас есть двухпартийная поддержка в США – в конгрессе и в сенате. И у нас есть поддержка президента страны. Эти записи не являются для нас приоритетными», – сказал Зеленский, подчеркнув, что страна не собирается вмешиваться в политические процессы в других странах.Ранее депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых якобы беседуют Порошенко, Байден и экс-глава Госдепа Джон Керри. Байден на записи предлагает Порошенко 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.Порошенко назвал записи телефонных разговоров сфабрикованными, однако суд в Киеве обязал офис генерального прокурора Украины провести расследование. Было возбуждено дело.Сам Шокин написал заявление о вмешательстве в его работу со стороны Байдена.