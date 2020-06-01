Синоптики прогнозируют днем 2 июня в ЛНР до 24 градусов тепла и дождь

Температура воздуха в ЛНР 2 июня будет колебаться от 8 градусов выше нуля ночью до 24 градусов тепла днем, местами пройдет кратковременный дождь. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 1 июня до 21.00 2 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами слабый кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, днем 19-24 градуса тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 9-11 градусов выше нуля, днем – 22-24 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 9-11 градусов ночью и 21-23 градуса тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 10-12 градусов ночью до 22-24 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 2 июня метеорологи отмечали в 1916 году – плюс 1,8 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1995 году и составляла плюс 33,7 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 2 июня – 03.45, время захода – 20.57. Продолжительность светового дня составит 17 часов 12 минут.

По предварительному прогнозу, днем 3 июня при прохождении атмосферного фронта местами пройдут кратковременные дожди с грозами. 4 июня – без существенных осадков.

01 июня — Луганск