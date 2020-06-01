Наступили на свои грабли: Польша в шоке от уродования статуи Костюшко в США

«Я испытываю отвращение и ужас по поводу акта вандализма, совершенного против статуи Тадеуша Костюшко в Вашингтоне, героя, который боролся за независимость как США, так и Польши. Я умоляю Белый дом и Службу национальных парков США быстро восстановить статую до ее первоначального состояния», — написал посол в «Твиттере».

«Так неуважительно и грустно…»

В США протестующие исписали статую польского героя Тадеуша Костюшко, установленную перед Белым домом.Судя по кадрам хроники погромов, на памятнике написано: «F*ck Trump» и «F*ck you». Посол Польши в Вашингтоне Пётр Вильчек заявил в микроблоге, что «в ужасе от разрушения памятника герою, который боролся за независимость США».Спецпредставитель США по Украине Курт Уолкер также выразил свои чувства по поводу осквернения памятника:Теперь-то Варшава, наверное, поняла, какие чувства испытывают россияне, когда в Польше сносят и оскверняют памятники советским солдатам, которые спасли поляков от уничтожения Третьим рейхом. Также стоит отметить, что подобные эмоции Курт Уолкер не демонстрировал, когда на Украине совершали и совершают акты вандализма по отношению к памятникам советским полководцам, победившим фашизм. Также и Пётр Вильчек никак не реагировал на поставленные на поток государственные акты вандализма в Польше по отношению к монументам нашим воинам.история