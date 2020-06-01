Полная блокада Крыма и неподконтрольной части Донбасса

Порой я задаю себе один вопрос, ответ на который для меня совсем неочевиден. Как формируется украинское журналистское сообщество? По какому принципу отбираются на работу ведущие телеканалов? Обязательно ли быть откровенным и ярым русофобом? Важно ли уметь нести чушь, делая это весьма эмоционально, но при этом сохраняя исключительно серьезное выражение лица? В общем, вопросов гораздо больше, чем ответов на них. Хотя, я думаю, что некоторые моменты весьма очевидны.Скандальный телеведущий из Львова Остап Дроздов выступил за полную блокаду Крыма и неподконтрольной части Донбасса. По его мнению, если жители этих территорий поддерживают президента РФ Владимира Путина, они должны "сдохнуть".Об этом он рассказал во время прямого эфира на своем YouTube-канале."Я сторонник тотальной, глухой, безальтернативной блокады и Крыма и Донбасса... Была бы моя воля, Крым сидел бы без воды, без света, без ничего. Закрыл бы все. Хотели Путина - пусть сдохнут. Мойтесь в лужах, жрите привозную воду с континента русского. Хотели к Путину - пожалуйста. Он мост вам провел - езжайте туда за водой питьевой...", - считает Дроздов.Я, конечно, понимаю, что реагировать на высказывания данного дегенерата весьма глупо, но позвольте, он позиционирует себя в качестве профессионального журналиста и даже ведет собственную программу на одном из украинских каналов!Я бы, конечно, мог рассказать о том, что лишение питьевой воды в международном праве квалифицируется как «пытки», мог бы сделать акцент на откровенно фашистском подходе к решению возникших между жителями Донбасса и украинцами разногласий, но все это уже было проговорено не раз и не два, а воз и ныне там. Все дело в том, что Украина, хоть она и заявляет о своем стремлении вступить в Евросоюз, является государством, в котором действие правового поля распространяется далеко не на всех граждан. Когда украинец говорит нечто позитивное о России, ему может «прилететь» вплоть до обвинения в государственной измене. А ругать Россию, призывать к убийствам граждан непризнанных республик, и рассуждать о возможном геноциде как о неизбежности – это вполне нормально, этого никто не заметит, и уж тем более, не осудит.Ну да Бог с ними, с неадекватными пропагандистами, я хочу поговорить о другом. Давайте допустим, что данная позиция была проработана кем-то более весомым, чем Дроздов, который просто запустил ее в массы. Это вполне реалистично, так как о блокаде Крыма и Донбасса в последнее время заявляло сразу несколько украинских политиков. Следовательно, идею полной блокады Крыма и Донбасса Дроздов мог где-то подслушать и в дальнейшем развить ее до масштабов своей шизофрении.Хорошо, давайте оставим в покое неадекватного фашиста Дроздова и разберем его заявление фактурно, так сказать, по пунктам. Может ли доставить некие неудобства Крыму и Донбассу Украина, решившая идти по пути полной блокады регионов? Да, определенные проблемы, в первую очередь у жителей Крыма, безо всякого сомнения возникнуть могут, так как полуостров слишком долго был интегрирован в украинскую инфраструктуру, и еще есть определенные проблемы, которые находятся в стадии решения. Нечто подобное можно сказать и о некоторых городах непризнанных республик. Но Россия наверняка решит эти проблемы уже в тот момент, когда Украина приступит к реализации плана по «голодомору» Крыма, ДНР и ЛНР.А вот сможет ли выжить Украина, если вдруг ей решит объявить полную блокаду Россия? Давайте разберем эту ситуацию более детально.На данный момент Киев покупает у Москвы больше, чем ей продает. Разница между экспортом и импортом весьма существенна. Украина тратит на покупку товаров из России минимум в два раза больше, чем тратит Россия на покупку товаров из Украины. И товарооборот год от года только растет.Согласно информации Института экономики и прогнозирования, в структуре импорта из России на Украину доминируют энергоносители - нефть, дизтопливо, сжиженный газ, уголь и топливо для атомных электростанций. Далее следует продукция промышленности - котлы, машины, реакторы, продукция черной металлургии, химические удобрения, полимеры и пластмассы, продукты неорганической химии, например, аммиак.И если, обострив конфликт с Россией, Украина, лишившись российских нефти и газа, еще как-то сможет заместить их посредством работы с другими поставщиками, в том числе европейскими, то с топливом для атомных электростанций может возникнуть реальная проблема, которая способна привести к остановке реакторов. Более того, киевским оголтелым пропагандистам не стоит забывать о том, что отработанное ядерное топливо Украина также отправляет на переработку в Россию.Не хочу рисовать вам апокалиптические картины безоблачного будущего Украины, оставшейся без атомных электростанция и засыпанной отходами отработанного ядерного топлива, но главную мысль данной публикации вы должны понимать четко. Кто-бы там что ни говорил, брызжа слюной в экран телевизора, Украина намного более зависима от России, чем Россия от Украины.Алексей Зотье