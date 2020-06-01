Возобновились бесплатные социальные автобусные маршруты из Станицы Луганской, Счастья и Новоайдара
«Благодаря ослаблению карантинных мероприятий все маршруты бесплатного транспорта возобновляют свою работу», — об этом сообщают на Фейсбук странице неправительственной организации ADRA Ukraine.
Далее можно ознакомиться с расписанием движения автобусов и номеров телефонов контактных лиц в Луганской области:
-Маршрут Александровка — Чугинка — Станица Луганская и в обратном направлении.
Час ожидания пассажиров в Станица Луганская — 4:00.
График: четыре раза в месяц по запросу.
Тел. контактного лица в с. Александровка и Чугинка: +380669242559.
-Маршрут Благовещенка — Таловое — Красная Таловка — Красный Деркул — Золотаревка — Станица Луганская и в обратном направлении.
Час ожидания пассажиров в пгт. Станица Луганская — 4:00.
График: шесть раз в месяц по запросу.
Тел. контактного лица: +380973755039.
-Маршрут Болотенное — Сизое — Станица Луганская и в обратном направлении.
Час ожидания пассажиров в Станица Луганская — 4:00.
График: два раза в месяц по запросу.
Тел. контактного лица в Болотенное и Сизое: +380660536036.
-Маршрут Лобачево — Счастье — Лобачево и в обратном направлении.
Час ожидания пассажиров в Счастье — 4:00.
График: два раза в месяц по запросу.
Тел. контактного лица в Лобачево: +38099 129 2306, +380950894039.
-Маршрут Лопаскино — Трехизбенка — Новоайдар и в обратном направлении.
Час ожидания пассажиров в Новоайдар — 4:00.
График: два раза в месяц по запросу.
Тел. контактного лица в Лопаскино и Трехизбенка: +380661135469.
Маршрут Крымское — Новоайдар и в обратном направлении.
Час ожидания пассажиров в Новоайдар — 4:00.
График: четыре раза в месяц. Дни недели — по запросу.
Тел. контактного лица в с. Крымское: +380985229750
При пользовании услугами бесплатного транспорта пассажиры должны придерживаться правил:
В салоне автобуса находиться в масках и перчатках (перевозчики обеспечены масками, перчатками, и антисептиками. Каждый пассажир бесплатно получит две маски и 1 пару перчаток для поездки)
При наличии симптомов респираторного заболевания, пассажир не сможет воспользоваться услугами бесплатного транспорта. Новости Региона - Сегодня, 08:42 342
Далее можно ознакомиться с расписанием движения автобусов и номеров телефонов контактных лиц в Луганской области:
-Маршрут Александровка — Чугинка — Станица Луганская и в обратном направлении.
Час ожидания пассажиров в Станица Луганская — 4:00.
График: четыре раза в месяц по запросу.
Тел. контактного лица в с. Александровка и Чугинка: +380669242559.
-Маршрут Благовещенка — Таловое — Красная Таловка — Красный Деркул — Золотаревка — Станица Луганская и в обратном направлении.
Час ожидания пассажиров в пгт. Станица Луганская — 4:00.
График: шесть раз в месяц по запросу.
Тел. контактного лица: +380973755039.
-Маршрут Болотенное — Сизое — Станица Луганская и в обратном направлении.
Час ожидания пассажиров в Станица Луганская — 4:00.
График: два раза в месяц по запросу.
Тел. контактного лица в Болотенное и Сизое: +380660536036.
-Маршрут Лобачево — Счастье — Лобачево и в обратном направлении.
Час ожидания пассажиров в Счастье — 4:00.
График: два раза в месяц по запросу.
Тел. контактного лица в Лобачево: +38099 129 2306, +380950894039.
-Маршрут Лопаскино — Трехизбенка — Новоайдар и в обратном направлении.
Час ожидания пассажиров в Новоайдар — 4:00.
График: два раза в месяц по запросу.
Тел. контактного лица в Лопаскино и Трехизбенка: +380661135469.
Маршрут Крымское — Новоайдар и в обратном направлении.
Час ожидания пассажиров в Новоайдар — 4:00.
График: четыре раза в месяц. Дни недели — по запросу.
Тел. контактного лица в с. Крымское: +380985229750
При пользовании услугами бесплатного транспорта пассажиры должны придерживаться правил:
В салоне автобуса находиться в масках и перчатках (перевозчики обеспечены масками, перчатками, и антисептиками. Каждый пассажир бесплатно получит две маски и 1 пару перчаток для поездки)
При наличии симптомов респираторного заболевания, пассажир не сможет воспользоваться услугами бесплатного транспорта. Новости Региона - Сегодня, 08:42 342
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