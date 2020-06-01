В Луганске заявили, что Киев официально не уведомлял о планах открытия КПВВ на Донбассе



Об этом заявил официальный представитель НМ Яков Осадчий.

«В связи с предстоящим 2 июня визитом глав МИД (Дмитрия Кулебы) и офиса президента Украины (Андрея Ермака) в Германию политикам необходимо продемонстрировать Западу якобы заботу о населении... на юго-востоке страны. С этой целью штаб ООС сообщил о переходе всех КПВВ, в том числе «Станица Луганская», на летний режим работы с 6.00 до 20.00», — отметил Осадчий.

Как отметил Осадчий, официальных заявлений украинской стороны о планах открытия КПВВ не поступало. Политика - Сегодня, 08:35 579 Украинская сторона официально не уведомляла Луганск о планах возобновить работу контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в Донбассе.Об этом заявил официальный представитель НМ Яков Осадчий.«В связи с предстоящим 2 июня визитом глав МИД (Дмитрия Кулебы) и офиса президента Украины (Андрея Ермака) в Германию политикам необходимо продемонстрировать Западу якобы заботу о населении... на юго-востоке страны. С этой целью штаб ООС сообщил о переходе всех КПВВ, в том числе «Станица Луганская», на летний режим работы с 6.00 до 20.00», — отметил Осадчий.Как отметил Осадчий, официальных заявлений украинской стороны о планах открытия КПВВ не поступало. Политика - Сегодня, 08:35 579

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