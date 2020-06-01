Нардеп рассказал, сколько переселенцев из Донбасса переехало в Киев и почему у них нет жилья



Почему именно этот законопроект стал ключевым для него в новой должности он рассказал в интервью известному украинскому политологу Андрею Бузарову.

Несмотря на то, что нынешний созыв Верховной рады является первым для начинающего политика, он заверил, что детально разобрался в этом вопросе, ведь эта проблема уже 6-ой год особенно остро стоит на ряду с необходимостью постройки жилья для переселенцев из Донбасса, в том числе в Киеве.

В последнее время не реализована ни одна программа, которая была бы направлена на решение жилищного вопроса для людей, вынужденных оставить свои дома на Донбассе.

Тищенко также заметил, что по неофициальным данным только в Киев приехало более 330 тысяч переселенцев. Программы постройки жилья для переселенцев были прописаны, но не реализованы из-за коррупции власти на местном уровне. Поэтому решение этого вопроса для народного депутата остается одним из самых приоритетных на ближайшее время. Новости Украины - Сегодня, 08:11 295 Одной из первых законодательных инициатив, которую поддержал в новом созыве парламента народный депутат от 219 мажоритарного округа Николай Тищенко стал законопроект об улучшении социально-экономического статуса переселенцев из Донбасса.Почему именно этот законопроект стал ключевым для него в новой должности он рассказал в интервью известному украинскому политологу Андрею Бузарову.Несмотря на то, что нынешний созыв Верховной рады является первым для начинающего политика, он заверил, что детально разобрался в этом вопросе, ведь эта проблема уже 6-ой год особенно остро стоит на ряду с необходимостью постройки жилья для переселенцев из Донбасса, в том числе в Киеве.В последнее время не реализована ни одна программа, которая была бы направлена на решение жилищного вопроса для людей, вынужденных оставить свои дома на Донбассе.Тищенко также заметил, что по неофициальным данным только в Киев приехало более 330 тысяч переселенцев. Программы постройки жилья для переселенцев были прописаны, но не реализованы из-за коррупции власти на местном уровне. Поэтому решение этого вопроса для народного депутата остается одним из самых приоритетных на ближайшее время. Новости Украины - Сегодня, 08:11 295

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