Кедми назвал абсолютные мишени для России во время конфликта с НАТО

Бывший руководитель израильской секретной службы Яков Кедми уверен, что США расположили ядерное оружие в странах Европы для увеличения шансов в атомной войне с СССР. Такая политика сохранилась и по отношению к России.Формально, Вашингтон соблюдал условия договора СНВ. Однако, Пентагон обучил пилотов государств альянса пилотировать стратегические бомбардировщики. США увеличили ядерный потенциал.Договор СНВ запрещает размещение атомного оружия в новых странах НАТО. Кедми уверен, США нарушат это обязательство. Это вызвано тем, что ряд государств, в числе которых ФРГ, выступают за вывод с их территории американских ядерных зарядов. Вашингтон может переместить их ближе к границам РФ.Европейцы понимают, что ядерное оружие не защитит их. Напротив, они станут абсолютной мишенью для удара при атомном конфликте России с НАТО. Самым безопасным станет отсутствие стратегических боеприпасов. Израильский аналитик сообщил, что приоритетные цели для РФ при ядерной атаке США – все стратегические объекты Штатов и их союзников по НАТО. Если учитывать площади стран ЕС и плотность населения, это грозит полным уничтожением.Кедми привёл пример – Бельгия. Для уничтожения ядерного оружия и всего, что с ним связано, станут использовать не обычное вооружение. От страны в итоге ничего не останется.Аналогичного мнения придерживается и военный обозреватель Виктор Баранец. Эксперт упомянул Польшу, в том случае, если Варшава разместит у себя американские ядерные ракеты и бомбы.Западноевропейские государства не хотят быть заложниками агрессивной политики Белого дома. Россия сдерживает «ядерную дубинку» США своими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и другими новыми вооружениями.источник