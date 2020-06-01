Мошенники нашли новый способ кражи данных пользователей WhatsApp

Злоумышленники начали использовать новую схему мошенничества, чтобы украсть данные доверчивых пользователей мессенджера WhatsApp. Об этом сообщил Forbes.ФБА «Экономика сегодня»Чтобы получить доступ к аккаунтам пользователей, мошенники просят их отправить им пароль, который нужен для входа в учетную запись на новом устройстве. Злоумышленники ссылаются на то, что СМС не работает.Также мошенники могут представиться сотрудниками WhatsApp и написать пользователям с просьбой отправить им данные для входа. Руководство соцсети напоминает, что сотрудники никогда не просят прислать им личные данные и коды.Сотрудники американской компании Facebook выдвинули ультиматум директору Марку Цукербергу. Они требуют удалить публикации президента США Дональда Трампа, иначе они не будут работать. В постах речь идет о беспорядках в Миннеаполисе, пишет "Свободная пресса".Анастасия Броцкая