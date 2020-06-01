Мошенники нашли новый способ кражи данных пользователей WhatsApp
Злоумышленники начали использовать новую схему мошенничества, чтобы украсть данные доверчивых пользователей мессенджера WhatsApp. Об этом сообщил Forbes.
ФБА «Экономика сегодня»
Чтобы получить доступ к аккаунтам пользователей, мошенники просят их отправить им пароль, который нужен для входа в учетную запись на новом устройстве. Злоумышленники ссылаются на то, что СМС не работает.
Также мошенники могут представиться сотрудниками WhatsApp и написать пользователям с просьбой отправить им данные для входа. Руководство соцсети напоминает, что сотрудники никогда не просят прислать им личные данные и коды.
Сотрудники американской компании Facebook выдвинули ультиматум директору Марку Цукербергу. Они требуют удалить публикации президента США Дональда Трампа, иначе они не будут работать. В постах речь идет о беспорядках в Миннеаполисе, пишет "Свободная пресса".
Анастасия Броцкая
ФБА «Экономика сегодня»
Чтобы получить доступ к аккаунтам пользователей, мошенники просят их отправить им пароль, который нужен для входа в учетную запись на новом устройстве. Злоумышленники ссылаются на то, что СМС не работает.
Также мошенники могут представиться сотрудниками WhatsApp и написать пользователям с просьбой отправить им данные для входа. Руководство соцсети напоминает, что сотрудники никогда не просят прислать им личные данные и коды.
Сотрудники американской компании Facebook выдвинули ультиматум директору Марку Цукербергу. Они требуют удалить публикации президента США Дональда Трампа, иначе они не будут работать. В постах речь идет о беспорядках в Миннеаполисе, пишет "Свободная пресса".
Анастасия Броцкая
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