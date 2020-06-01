«Луганская железная дорога» возобновила движение пригородных поездов. Расписание
«Луганская железная дорога» («ЛЖД») возобновило движение пригородных поездов. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.
«Луганская железная дорога» сообщает, что с 01 июня 2020 назначаются пригородные поезда:
— № 5402 засылочный сообщением Родаково-Мануиловка отправлением из Родаково в 04.20 прибытием в Мануиловку в 05.24;
— № 6429 сообщением Мануиловка-Луганск отправлением из Мануиловки в 05.39 прибытием в Луганск в 07.19, с остановками согласно расписанию;
— № 6484 сообщением Луганск-Мануиловка отправлением из Луганска 08.31 прибытием в Мануиловку в 10.07 с остановками согласно расписанию;
— № 6443 сообщением Родаково-Луганск отправлением из Родаково в 16.00 прибытием в Луганск в 16.40 согласно расписанию;
— № 6428 сообщением Луганск-Мануиловка отправлением из Луганска 17.24 прибытием в Мануиловку в 18.59 с остановками согласно расписанию;
— № 6421 сообщением Мануиловка-Родаково отправлением из Мануиловки в 19.10; Кипучая 19.20-19.21; Коммунарск 19.32-19.33; Славяносербск 19.49-19.50; прибытием в Родаково в 20.02;
— № 5404 засылочный сообщением Родаково-Сентяновка отправлением из Родаково в 03.45 прибытием в Сентяновку в 04.52;
— № 6471 сообщением Сентяновка-Родаково отправлением из Сентяновки в 05.08 прибытием в Родаково 06.15 с остановками согласно расписанию;
— № 6364 сообщением Родаково-Сентяновка отправлением из Родаково в 18.15 прибытием в Сентяновку в 19.21 с остановками согласно расписанию;
— № 5401 засылочный сообщением Сентяновка-Родаково отправлением из Сентяновки в 19.36 прибытием в Родаково 20.42;
— № 6482 сообщением Родаково-Мануиловка отправлением из Родаково в 06.28; Славяносербск 06.42-06.43; Коммунарск 07.04-07.05; Кипучая 07.19-07.20; прибытием в Мануиловку в 07.30;
— № 6483 сообщением Мануиловка-Родаково отправлением из Мануиловки в 08.02; Кипучая 08.12-08.13; Коммунарск 08.25-08.26; Славяносербск 08.46-08.47; прибытием в Родаково 09.00;
— № 5403 засылочный сообщением Мануиловка-Родаково отправлением из Мануиловки в 10.22; Кипучая 10.32; Коммунарск 10.45; Славяносербск 11.05; прибытием в Родаково в 11.20«, — говорится в сообщении. Экономика - Сегодня, 11:10 77
«Луганская железная дорога» сообщает, что с 01 июня 2020 назначаются пригородные поезда:
— № 5402 засылочный сообщением Родаково-Мануиловка отправлением из Родаково в 04.20 прибытием в Мануиловку в 05.24;
— № 6429 сообщением Мануиловка-Луганск отправлением из Мануиловки в 05.39 прибытием в Луганск в 07.19, с остановками согласно расписанию;
— № 6484 сообщением Луганск-Мануиловка отправлением из Луганска 08.31 прибытием в Мануиловку в 10.07 с остановками согласно расписанию;
— № 6443 сообщением Родаково-Луганск отправлением из Родаково в 16.00 прибытием в Луганск в 16.40 согласно расписанию;
— № 6428 сообщением Луганск-Мануиловка отправлением из Луганска 17.24 прибытием в Мануиловку в 18.59 с остановками согласно расписанию;
— № 6421 сообщением Мануиловка-Родаково отправлением из Мануиловки в 19.10; Кипучая 19.20-19.21; Коммунарск 19.32-19.33; Славяносербск 19.49-19.50; прибытием в Родаково в 20.02;
— № 5404 засылочный сообщением Родаково-Сентяновка отправлением из Родаково в 03.45 прибытием в Сентяновку в 04.52;
— № 6471 сообщением Сентяновка-Родаково отправлением из Сентяновки в 05.08 прибытием в Родаково 06.15 с остановками согласно расписанию;
— № 6364 сообщением Родаково-Сентяновка отправлением из Родаково в 18.15 прибытием в Сентяновку в 19.21 с остановками согласно расписанию;
— № 5401 засылочный сообщением Сентяновка-Родаково отправлением из Сентяновки в 19.36 прибытием в Родаково 20.42;
— № 6482 сообщением Родаково-Мануиловка отправлением из Родаково в 06.28; Славяносербск 06.42-06.43; Коммунарск 07.04-07.05; Кипучая 07.19-07.20; прибытием в Мануиловку в 07.30;
— № 6483 сообщением Мануиловка-Родаково отправлением из Мануиловки в 08.02; Кипучая 08.12-08.13; Коммунарск 08.25-08.26; Славяносербск 08.46-08.47; прибытием в Родаково 09.00;
— № 5403 засылочный сообщением Мануиловка-Родаково отправлением из Мануиловки в 10.22; Кипучая 10.32; Коммунарск 10.45; Славяносербск 11.05; прибытием в Родаково в 11.20«, — говорится в сообщении. Экономика - Сегодня, 11:10 77
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