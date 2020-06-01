Авиаудар по ЛОГА. Общественница Мария Михайлова: "Этот поступок Украины противоречит всем нормам международного права и здравому смыслу"

В шестую годовщину авиационного удара ВСУ по зданию Луганской областной государственной администрации (ЛОГА) ЛИЦ публикует воспоминания очевидцев, а также мнения жителей Республики относительного того трагического события, унесшего жизни восьми человек.Рассказывает исполняющая обязанности руководителя исполнительного комитета Перевальского территориального отделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" Мария Михайлова.1 июня мы отмечаем День защиты детей, а уже 2 июня Украина нанесла страшный удар по центру Луганска, зданию бывшей областной администрации, рядом с которой расположен, в том числе, детский сад. В этой связи хочу подчеркнуть, что каждое нормальное государство делает все возможное для того, чтобы его дети были не только живы, здоровы, социально защищены, но и счастливы. И, конечно, трагедия 2 июня – страшная дата для Луганской Народной Республики и всего Донбасса.Нападать на мирный город – это в первую очередь бесчеловечно. В чем виноваты люди, которые стали жертвами авиаудара, и те, кто был подвержен такой опасности? Этот поступок Украины противоречит всем нормам международного права и здравому смыслу.К сожалению, дальше таких дат становилось только больше. Каждый раз, посещая памятные мероприятия, посвященные таким скорбным годовщинам, которые появились в результате агрессии Киева, я вижу матерей, жен, которые держат портреты своих погибших сыновей, мужей, и просто теряют сознание от понимания, что произошло с их близкими. Поэтому дата 2 июня и все последующие красной линией прошли через судьбы жителей Донбасса и являются абсолютной точкой невозврата в государство, которое убивает своих же граждан.Тот факт, что виновные в этом ужаснейшем преступлении до настоящего времени не наказаны, говорит о том, что новая власть поддерживает тот курс, который был установлен ее предшественниками. Какие бы заявления (президент Украины Владимир) Зеленский не делал о том, что он сможет вернуть мир на Донбасс, но, как показывает практика, количество обстрелов территории Республик со стороны киевских силовиков не уменьшилось.Чем дальше Киев преступает эту черту, чем больше погибает наших мирных граждан, наших детей, тем, конечно, в разы меньше вероятность, что у кого-нибудь вообще на территории Донбасса возникнет мысль, что они смогут жить под флагом государства, которое это сделало.***Штурмовик Су-25 украинских ВВС 2 июня 2014 года около 15.00 нанес удар по Луганской областной государственной администрации, предположительно, 80-миллиметровыми неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и обстрелял здание из авиационных пушек калибра 30 мм. В самом центре города под обстрел попали здание Луганской ОГА, автостоянка перед ним и сквер имени Героев Великой Отечественной войны. Погибли восемь человек – трое мужчин и пять женщин. Осколочные ранения получили около 30 человек, некоторые из них были доставлены в больницы в тяжелом состоянии.Среди погибших – занимавшая тогда пост министра здравоохранения ЛНР Наталья Архипова и Александр Гизай, являвшийся руководителем военно-патриотического объединения "Каскад", ветеран-афганец, один из опытнейших поисковиков Украины, историк и общественный деятель.В отчете ОБСЕ за 2 июня 2014 года о трагических событиях говорилось довольно сдержано: "Вскоре после 15.00 ракеты поразили захваченное здание региональной администрации. На основании наблюдений представителей СММ, которые располагали неполными данными, удар был нанесен с использованием неуправляемых ракет, выпущенных с самолета. Количество жертв не установлено".В официальном сообщении минобороны Украины, опубликованном вечером того же дня, говорится, что 2 июня по окраинам Луганска "работала армейская авиация и авиация Воздушных Сил ВС Украины". По данным министерства, около полудня удары по позициям луганского ополчения наносили штурмовики Су-25. Киевские силовики утверждали, что самолеты уничтожили два блокпоста "и удачно выполнили боевую задачу". После 15 часов, сообщало Минобороны, "работали вертолеты под прикрытием истребителей МиГ-29". "В результате профессиональных действий авиаторов ВС Украины три объекта боевиков уничтожены", - заявили тогда в ведомстве.Позднее спикер "АТО" Владислав Селезнев утверждал, что ВС Украины не наносили удара по зданию Луганской ОГА. При этом подконтрольные Киеву СМИ стали распространять не выдерживающую никакой критики версию о том, что ополченцы ЛНР стреляли по самолету ВСУ из переносного зенитно-ракетного комплекса, однако ракета навелась на тепло кондиционера, находившегося на стене здания ЛОГА.ЛуганскИнформЦентр публиковал видеозаписи, которые доказывают, что пуск ракет по зданию ОГА был произведен с летательного аппарата.02 июня — Луганск