Глава ЛНР почтил память погибших 2 июня 2014 года в результате авиаудара ВСУ (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦГлава ЛНР Леонид Пасечник почтил память погибших 2 июня 2014 года в результате авиаудара ВСУ по зданию бывшей Луганской областной администрации (ЛОГА). Об этом с места события у Дома правительства передает корреспондент ЛИЦ.Глава Республики в сопровождении почетного караула Народной милиции ЛНР возложил цветы к памятному знаку "Жертвам авиаудара ВСУ", а также к "Стенду Памяти" по погибшим за свободу Донбасса, установленному на фасаде Дома правительства.Пасечник также минутой молчания почтил память всех погибших в результате агрессии со стороны киевских силовиков.Штурмовик Су-25 украинских ВВС 2 июня 2014 года около 15.00 нанес удар по Луганской областной государственной администрации, предположительно, 80-мм неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и обстрелял здание из авиационных пушек калибра 30 мм. В самом центре города под обстрел попали здание Луганской ОГА, автостоянка перед ним и сквер имени Героев Великой Отечественной войны. Погибли восемь человек – трое мужчин и пять женщин. Осколочные ранения получили около 30 человек, некоторые из них были доставлены в больницы в тяжелом состоянии.Среди погибших – занимавшая тогда пост министра здравоохранения ЛНР Наталья Архипова и Александр Гизай, являвшийся руководителем военно-патриотического объединения "Каскад", ветеран-афганец, один из опытнейших поисковиков Украины, историк и общественный деятель.В отчете ОБСЕ за 2 июня 2014 года о трагических событиях говорилось довольно сдержано: "Вскоре после 15.00 ракеты поразили захваченное здание региональной администрации. На основании наблюдений представителей СММ, которые располагали неполными данными, удар был нанесен с использованием неуправляемых ракет, выпущенных с самолета. Количество жертв не установлено".В официальном сообщении минобороны Украины, опубликованном вечером того же дня, говорится, что 2 июня по окраинам Луганска "работала армейская авиация и авиация Воздушных Сил ВС Украины". По данным министерства, около полудня удары по позициям луганского ополчения наносили штурмовики Су-25. Киевские силовики утверждали, что самолеты уничтожили два блокпоста "и удачно выполнили боевую задачу". После 15 часов, сообщало Минобороны, "работали вертолеты под прикрытием истребителей МиГ-29". "В результате профессиональных действий авиаторов ВС Украины три объекта боевиков уничтожены", - заявили тогда в ведомстве.Позднее спикер "АТО" Владислав Селезнев утверждал, что ВС Украины не наносили удара по зданию Луганской ОГА. При этом подконтрольные Киеву СМИ стали распространять не выдерживающую никакой критики версию о том, что ополченцы ЛНР стреляли по самолету ВСУ из переносного зенитно-ракетного комплекса, однако ракета навелась на тепло кондиционера, находившегося на стене здания ЛОГА.ЛуганскИнформЦентр публиковал видеозаписи, которые доказывают, что пуск ракет по зданию ОГА был произведен с летательного аппарата.02 июня — Луганск