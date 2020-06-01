Контракт с Грецией стал контрударом России по TANAP и СПГ

Долгосрочный контракт с Грецией необходимо признать успехом «Газпрома», считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.ФБА «Экономика сегодня» / Елена ВасильеваКонтракт с Грецией является успехом для «Газпрома»Компания «Газпром экспорт» подписала с греческой компанией Mytilineos S.A. долгосрочный контракт на поставку природного газа. На основе этого соглашения российский газ будет приходить в Грецию с 2020 по 2030 годы.Компания Mytilineos S.A. не формирует весь греческий импорт российского газа, но в 2019 году она закупила у «Газпрома» 588 млн кубов.Данный контракт важен для России, поскольку поставки газа в Грецию теперь будут осуществляться по новому газопроводу «Турецкий поток».«Для «Газпрома» это соглашение является стратегическим, причем как по маршруту, так и по факту его долгосрочного характера. Сейчас ряд государств заявили об отказе от долгосрочных контрактов с «Газпромом». Они продолжат работать с Россией, но будут делать это на другой коммерческой основе путем спотовых сделок», - заключает Юшков.Часть потребителей хотят заменить долгосрочные контракты на краткосрочные соглашения, где цены определяются котировками на рынке здесь и сейчас, а не сложной системой формирования цены, которую ранее предлагал «Газпром».«Пока не ясно, какая будет система ценообразования в новом контракте России и Греции, но если вспомнить предыдущий опыт, то спотовая составляющая в нем также играла определенную роль. В последних контрактах с Италией цены были привязаны к рыночным котировкам, т.е. все к тому же споту, поэтому данный порядок становится нормой», - резюмирует Юшков.Перед нами естественное желание потребителей, поскольку ситуация на европейском газовом рынке за последние десять лет изменилась. Во-первых, не оправдались прогнозы по росту потребления газа. Во-вторых, цены на голубое топливо упали до минимумов, из-за чего долгосрочные контракты становятся невыгодными, а в-третьих, увеличилось предложение СПГ, и это реальная альтернатива.СПГ не заменит российский газ в ЕС, причем мы это и увидели на примере нового соглашения с Грецией, но ситуативно он может повлиять на объем закупок нашего сырья в Европе. Именно это и происходит в 2019-2020 годах.«В рамках нового контракта для Греции будет изменена система ценообразования и маршрут доставки. Важно, что греки не отказались от сотрудничества с РФ несмотря на свое желание диверсифицировать поставки. Например, это контракт на поставку газа из Азербайджана по TAP-TANAP. Азербайджанский газ будет приходить в Турцию, а затем по млрд кубов получат Греция и Болгария», - констатирует Юшков.Подписание долгосрочного контракта между «Газпромом» и греческим контрагентами подтверждает, что российский газ продолжит поставляться в эту страну. И это логично для греков. У азербайджанцев есть проблемы с добычей газа, и он у них выходит достаточно дорогим, поэтому Афины не будут делать стратегическую ставку на Баку.«Греция в год закупает от 3 до 5 млрд кубов газа – примерно столько же, сколько идет в Болгарию, но греческий газовый рынок больше. Поэтому данный контракт дает «Газпрому» возможность побороться за дополнительные объемы», - заключает Юшков.По словам Игоря Валерьевича, единственной сложностью в сотрудничестве с Грецией являются постоянные проблемы греческой экономики. У греков часто нет денег, но газовые контракты защищены международным правом.Развитие «Турецкого потока» тормозит БолгарияДанная новость позволяет поставить вопрос о том, как обстоят дела с европейским продолжением «Турецкого потока». По плану инфраструктура должна была быть готовой уже в начале 2020 года, но подозрительная политика Болгарии тормозит этот процесс.Болгария является виновником провала «Южного потока» и не выполняет своих обязательств по «Турецкому потоку». София должна была построить интерконнектор через свою территорию до Сербии, чтобы газ пошел в Венгрию и в австрийский хаб «Баумгартен».Болгары задержали строительство интерконнектора и оправдывали это тем, что у них возник спор хозяйствующих субъектов, но к весне он был разрешен, после чего Европу поразила пандемия COVID-19, которая вывела из строя старый континент.«Болгары обязаны достроить интерконнектор, поскольку он соответствует законам ЕС. «Газпром» не владеет и не строит эту инфраструктуру. Была проволочка, которая не позволила запустить вторую нитку «Турецкого потока». Изначально был объявлен тендер, где «Газпром» объявил о том, что он поставит газ в точку на границе ЕС, чтобы он затем пришел внутрь объединения», - резюмирует Юшков.После этого по европейским законам оператор обязан построить газопровод, поэтому у Болгарии обязательства по данному газотранспортному проекту не только перед Россией и «Газпромом».«Был объявлен тендер, который выиграла компания, предложившая самую низкую цену. У болгар это вызвало «подозрения», после чего София целый год проводила расследование, которое признало изначальное предложение. Поэтому строительство болгарского участка началось поздно, но в 2020 году болгары должны достроить участок до Сербии, где сам «Газпром» построил интерконнектор», - констатирует Юшков.Дмитрий Сикорский