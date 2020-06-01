Революционеры российского разлива дождались инструкций

Утренний обход Твиттера в очередной раз показал, что доморощенные революционеры отечественного разлива способны только на косплей чужих идей и жалкую пародию на чужие инициативы. На волне американских протестов наши борцуны за все хорошее против всего плохого тоже решили не отставать от трендов и замутили свою акцию под хэштегом #RussianLivesMatter. Что в переводе на русский язык означает «Русская жизнь имеет значение».Кто не в теме — докладываю: #BlackLivesMater — лозунг, под которым сейчас проходят протесты в США, вспыхнувшие из-за гибели темнокожего американца, который стал жертвой чрезмерно жестокого задержания полицией.Что примечательно: американский кипиш длится уже почти неделю. Но наши неполживцы очнулись только сейчас. Видимо, выжидали и ждали инструкций.Впрочем, есть и другое объяснение. Формальной отмашкой для старта кампании стало происшествие в Екатеринбурге, где сотрудниками Росгвардии при оказании сопротивления при задержании был застрелен совершивший разбойное нападение на магазин гражданин. Не вдаваясь в подробности и сознательно их умалчивая, представители определённой политической ориентации тут же объявили его жертвой произвола и свели до примитивного «человека убили за рулон обоев». Согласитесь, такая формулировка — чудесный повод для народного гнева и взятия на вооружения опыта американских побратимов, которые уже шестой день по всей стране громят частную собственность и требуют относиться к темнокожим, как к первым после Бога.У нас с притеснениями людей другой расы не очень складывается. Но их место уже готовы занять хомяки Навального, феминистки, представители ЛГБТ и прочие «жертвы режима», хоть раз прокатившиеся в автозаке. В общем, все униженные и оскорбленные из числа тех, кто любит самоутверждаться за счёт лозунга «мы здесь власть» и гневных постов в Твиттере, решили, что настал их звёздный час и пора брать ситуацию в свои тонкие и бледные руки.Нет, конечно, я понимаю, что закомплексованным мальчикам и девочкам, единственным шансом самоутвердиться и прославится для которых является протестная деятельность, их затея кажется конгениальной. Но, разочарую, активные вы мои. Несмотря на ваши потуги, в России это дело не взлетит.Потому что свежи ещё воспоминания столетней давности. Да и пример Украины даром не прошёл.Так что оставьте свои фантазии о коленопреклонённых росгвардейцах и целующих ваши кеды ватников. В России такое невозможно. Никогда.Понятное дело, что каждый сетевой лилипут мечтает о том дне, когда великан встанет перед ними на колени и склонит свою голову в покаянии, потешив таким образом самолюбие и усилив чувство собственного величия «жёлтых карликов».Однако, в реальности все ваши мрии вдребезги разобьются о решимость народа защитить себя, свою страну, свой дом и своих детей от того, что вы громко именуете «прекрасной Россией будущего».В связи с чем позволю себе дать вам совет. Можно сказать, дружеский. Не искушайте судьбу. И не провоцируйте адекватных русских людей на ответную реакцию. Потому что, уверяю вас, последствия ваших попыток самоутвердиться и попасть в новости CNN — вам очень не понравятся.И нет, это не угроза. Это констатация факта. В котором вы, покинув свои уютные бложики и ознакомившись с мнением большинства, можете убедиться сами.Юлия Витязева