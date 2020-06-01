Авиаудар по ЛОГА. Депутат Анна Мосина: "Эта трагедия останется в нашей генетической памяти"

В шестую годовщину авиационного удара ВСУ по зданию Луганской областной государственной администрации (ЛОГА) ЛИЦ публикует воспоминания очевидцев того трагического события, унесшего жизни восьми человек.Рассказывает депутат Народного Совета ЛНР третьего созыва Анна Мосина.В ТОТ ДЕНЬ НАС НАЧАЛИ УБИВАТЬ2 июня 2014 года стало для всех нас точкой невозврата в Украину. И вот почему. Армия может выстрелить в свой народ только один раз, после этого назвать этот народ своим она уже не имеет права.Именно это случилось в Луганске 2 июня 2014 года. Мирный город, не признавший переворот в Киеве, отстаивающий свои ценности – русский язык, культуру, свое право на дружбу и единство с Россией, оказался неугоден украинским властям, которых луганчане не избирали. И их начали убивать… Поэтому эта ситуация и стала точкой невозврата.СКВОЗНАЯ РАНАВ результате авиаудара погибли люди, которые не были ни ополченцами, ни кадровыми военными – мирные женщины и мужчины. А рядом находилась детская площадка, все было открыто, как на ладони. Некуда было спрятаться, некуда было убежать… И люди, поднимая глаза в небо, даже не думали, что на них сбросят бомбы – они рассматривали этот самолет.Поскольку это центр города, определенная часть людей просто чудом осталась жива. В том числе и я, потому что в тот день была совсем недалеко от места трагедии. Раненые дети, истекающие кровью люди в парке – этого нельзя ни простить, ни забыть. Когда произошел авиаудар, моментально наступил шок. В это было трудно поверить. Но самое страшное – это нельзя было даже объяснить никакими другими причинами, кроме желания убивать свой народ.У Маяковского есть слова, сказанные, конечно, по другому поводу: "Улица, будто рана сквозная – так болит и стонет так". Площадь в центре Луганска в тот день стонала и болела, как страшная сквозная рана.Позже, проходя мимо, видя пятна крови и знакомые лица погибших, с которыми мы совсем недавно общались, я четко осознала, что Украина в прежних своих границах существовать не сможет уже никогда. Уверена, что такие же эмоции испытали все, кто видел этот кошмар. И это понимание навсегда впечатано в наши сердца и поступки.СТРАШНЫЕ УРОКИ БЕЗ ВЫВОДОВЯ не знаю, чем руководствовался летчик, сбрасывая на беззащитных людей бомбы, как он жил после этого. Я не понимаю, как живут люди, отдавшие эту команду.Но самое страшное в другом. Даже версия о "самонаводящемся кондиционере" оказалась приемлемой для большой части мира и Украины. Ничему не научилось мировое сообщество ни после Одесской трагедии, которая произошла месяцем раньше, ни после трагедии 2 июня, ни после 2 июля, когда на Луганщине снова произошел авиаудар - по селу Кондрашевка.В XXI веке, когда мы должны строить бассейны, театры, библиотеки, спортивные и детские площадки, нам приходится открывать памятники погибшим. А мировое сообщество спокойно спит, ест и не принимает никаких мер для того, чтобы урезонить зарвавшиеся власти Украины. И неужели самим украинцам непонятно, что такая вседозволенность, такое всепрощенчество со стороны электоральной части страны рано или поздно обернутся против них самих?Я призываю всех проснуться, подняться, раскрыть глаза и прочувствовать эту нашу неутихающую боль, чтобы дать наконец отпор оголтелой украинской власти, не способной ни к чему доброму, не способной задушить на корню националистическую идею.В ПАМЯТИ НАВСЕГДАТрагедия 2 июня 2014 года – это горе не только близких и семей погибших. Это горе всего нашего народа, всей нашей Республики и всех людей, которым дороги ценности, разделяемые нами. Уверена, что в сердцах, в умах, в генетической памяти нашей эта трагедия останется навсегда.***Штурмовик Су-25 украинских ВВС 2 июня 2014 года около 15.00 нанес удар по Луганской областной государственной администрации, предположительно, 80-миллиметровыми неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и обстрелял здание из авиационных пушек калибра 30 мм. В самом центре города под обстрел попали здание Луганской ОГА, автостоянка перед ним и сквер имени Героев Великой Отечественной войны. Погибли восемь человек – трое мужчин и пять женщин. Осколочные ранения получили около 30 человек, некоторые из них были доставлены в больницы в тяжелом состоянии.Среди погибших – занимавшая тогда пост министра здравоохранения ЛНР Наталья Архипова и Александр Гизай, являвшийся руководителем военно-патриотического объединения "Каскад", ветеран-афганец, один из опытнейших поисковиков Украины, историк и общественный деятель.В отчете ОБСЕ за 2 июня 2014 года о трагических событиях говорилось довольно сдержано: "Вскоре после 15.00 ракеты поразили захваченное здание региональной администрации. На основании наблюдений представителей СММ, которые располагали неполными данными, удар был нанесен с использованием неуправляемых ракет, выпущенных с самолета. Количество жертв не установлено".В официальном сообщении минобороны Украины, опубликованном вечером того же дня, говорится, что 2 июня по окраинам Луганска "работала армейская авиация и авиация Воздушных Сил ВС Украины". По данным министерства, около полудня удары по позициям луганского ополчения наносили штурмовики Су-25. Киевские силовики утверждали, что самолеты уничтожили два блокпоста "и удачно выполнили боевую задачу". После 15 часов, сообщало Минобороны, "работали вертолеты под прикрытием истребителей МиГ-29". "В результате профессиональных действий авиаторов ВС Украины три объекта боевиков уничтожены", - заявили тогда в ведомстве.Позднее спикер "АТО" Владислав Селезнев утверждал, что ВС Украины не наносили удара по зданию Луганской ОГА. При этом подконтрольные Киеву СМИ стали распространять не выдерживающую никакой критики версию о том, что ополченцы ЛНР стреляли по самолету ВСУ из переносного зенитно-ракетного комплекса, однако ракета навелась на тепло кондиционера, находившегося на стене здания ЛОГА.ЛуганскИнформЦентр публиковал видеозаписи, которые доказывают, что пуск ракет по зданию ОГА был произведен с летательного аппарата.02 июня — Луганск