Авиаудар по ЛОГА. Экс-председатель парламента ЛНР Алексей Карякин: "Тогда Киев объявил войну всему Донбассу"

В шестую годовщину авиационного удара ВСУ по зданию Луганской областной государственной администрации (ЛОГА) ЛИЦ публикует воспоминания очевидцев того трагического события, унесшего жизни восьми человек.Рассказывает председатель Народного Совета ЛНР первого и второго созывов, а ныне - председатель Общественной палаты (ОП) ЛНР Алексей Карякин.НИКТО НЕ МОГ ПОВЕРИТЬВ то время (в июне 2014 года) я находился в Луганске, и буквально за 20 минут до авиаудара мы с Геннадием Николаевичем Цыпкаловым (возглавившим в августе 2014 года Совет министров ЛНР) выехали на оружейный склад в Александровку (входящую в состав Луганска). В это время над нами уже кружил этот самолет (ВВС Украины). Мы предполагали наивно, что это будет, скорее всего, удар по зачистке оставшегося (оружейного) склада, но, к сожалению, первый удар был по Вергунке и второй удар по администрации (ЛОГА).Мы с Геннадием Николаевичем, как только узнали про удар, сразу приехали и еще застали эту взвесь от взрыва, услышали этот запах грязи и крови, и увидели эти разорванные тела людей, которые в момент налета мирно стояли и пытались нормализовать жизнь в тогда еще молодой, только провозглашенной Республике.В это никто не верил (возможность обстрела центра города). Более того, в тот момент жители даже воспринимали боевые стычки, которые происходили, как какую-то нелепость, как недоразумение, и все еще таилась надежда в сердце и сознании на то, что мы сможем урегулировать этот конфликт без масштабного кровопролития.ОБЪЯСНИТЬ НЕВОЗМОЖНООднако 2 июня все эти надежды рухнули как карточный домик, и тогда мы уже поняли, что это действительно объявление войны не подразделениям ополчения, а всему населению Донбасса.Мы помним 26 мая, когда был нанесен авиаудар по аэропорту в Донецке, но даже тогда это не воспринималось (как преступление), потому что тогда удар был нанесен основной по силам ополчения, и это хоть как-то можно было объяснить, но авиаудар 2 июня объяснить невозможно.ЖДАТЬ БЕССМЫСЛЕННОСовокупность таких определенных трагических дат сложились в один пазл, и решение было одно – с этого момента мы сами по себе и ждать какой-то благодати, адекватности с той (украинской) стороны бессмысленно.Это (руководство Украины) одержимые люди своей властью, которую они захватили. Тогда было принято решение, что мы все свои усилия будем прилагать для того, чтобы окончательно создать свое независимое от Украины государство.***Штурмовик Су-25 украинских ВВС 2 июня 2014 года около 15.00 нанес удар по Луганской областной государственной администрации, предположительно, 80-мм неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и обстрелял здание из авиационных пушек калибра 30 мм. В самом центре города под обстрел попали здание Луганской ОГА, автостоянка перед ним и сквер имени Героев Великой Отечественной войны. Погибли восемь человек – трое мужчин и пять женщин. Осколочные ранения получили около 30 человек, некоторые из них были доставлены в больницы в тяжелом состоянии.Среди погибших – занимавшая тогда пост министра здравоохранения ЛНР Наталья Архипова и Александр Гизай, являвшийся руководителем военно-патриотического объединения "Каскад", ветеран-афганец, один из опытнейших поисковиков Украины, историк и общественный деятель.В отчете ОБСЕ за 2 июня 2014 года о трагических событиях говорилось довольно сдержано: "Вскоре после 15.00 ракеты поразили захваченное здание региональной администрации. На основании наблюдений представителей СММ, которые располагали неполными данными, удар был нанесен с использованием неуправляемых ракет, выпущенных с самолета. Количество жертв не установлено".В официальном сообщении минобороны Украины, опубликованном вечером того же дня, говорится, что 2 июня по окраинам Луганска "работала армейская авиация и авиация Воздушных Сил ВС Украины". По данным министерства, около полудня удары по позициям луганского ополчения наносили штурмовики Су-25. Киевские силовики утверждали, что самолеты уничтожили два блокпоста "и удачно выполнили боевую задачу". После 15 часов, сообщало Минобороны, "работали вертолеты под прикрытием истребителей МиГ-29". "В результате профессиональных действий авиаторов ВС Украины три объекта боевиков уничтожены", - заявили тогда в ведомстве.Позднее спикер "АТО" Владислав Селезнев утверждал, что ВС Украины не наносили удара по зданию Луганской ОГА. При этом подконтрольные Киеву СМИ стали распространять не выдерживающую никакой критики версию о том, что ополченцы ЛНР стреляли по самолету ВСУ из переносного зенитно-ракетного комплекса, однако ракета навелась на тепло кондиционера, находившегося на стене здания ЛОГА.ЛуганскИнформЦентр публиковал видеозаписи, которые доказывают, что пуск ракет по зданию ОГА был произведен с летательного аппарата.02 июня — Луганск