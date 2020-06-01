Жители Алчевска в рамках акции "Мы за чистый город!" посадили 600 саженцев бирючины (ФОТО)

Жители Алчевска в рамках акции "Мы за чистый город!" посадили 600 саженцев бирючины. Об этом сообщили в управлении информационной политики администрации города."Сегодня, 2 июня, 600 саженцев бирючины были высажены в рамках городской акции "Мы за чистый город!", инициированной главой администрации Алчевска Натальей Пятковой", - говорится в сообщении.Работы по озеленению прошли в 60-м микрорайоне города в районе памятника Петру Гмыре (директору градообразующего Алчевского металлургического комбината, возглавлявшему предприятие с 1937 по 1961 годы, с именем которого связано развитие города – примечание ЛИЦ). В высадке бирючины приняли участие сотрудники администрации Алчевска, представители коммунальных предприятий и общественных организаций города."Кроме того, 2 июня продолжилась санитарная расчистка водной глади и прибрежной территории Верхне-Лиманского пруда. Работы выполнили специалисты коммунального предприятия (КП) "Алчевский дорожно-эксплуатационный участок", - сообщили в мэрии.В администрации рассказали, что акция "Мы за чистый город!" продлится до 5 июня. В рамках акции пройдут субботники, в ходе которых, в частности, планируется ликвидировать несанкционированные свалки на территории города и выполнить санитарную очистку акватории и прибрежных зон Нижне-Лиманского пруда.02 июня — Луганск