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В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

Sergey Сегодня, 16:150Новости
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Задержанный — Добринский Е. В. 1992 года рождения — находился в состоянии алкогольного опьянения без документов, удостоверяющих личность, отметили в ФСБ. У него, предположительно, нашли наркотики. Вещество отправили на экспертизу.
По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

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