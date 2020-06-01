В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.Задержанный — Добринский Е. В. 1992 года рождения — находился в состоянии алкогольного опьянения без документов, удостоверяющих личность, отметили в ФСБ. У него, предположительно, нашли наркотики. Вещество отправили на экспертизу.По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.