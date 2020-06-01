Народная милиция ЛНР перехватила БПЛА ВСУ, следивший за патрулем ОБСЕ для провокации

Народная милиция ЛНР перехватила беспилотный летательный аппарат (БПЛА), с помощью которого киевские силовики следили за патрулем Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ с целью дальнейшего совершения провокации на его маршруте. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Наши наблюдатели фиксируют активность украинских БПЛА на Светлодарском направлении. Слаженными действиями наших военнослужащих при помощи комплекса "Тритон М-1" в районе населенного пункта Углегорск был перехвачен квадракоптер типа "Фантом", осуществлявший слежение за представителями СММ ОБСЕ", - сообщил он.

"Установлено, что беспилотник работал в интересах командира третьего батальона 24-й бригады вооруженных формирований Украины, который 31 мая получил задачу от командира бригады (полковника Валерия) Гудзя на организацию провокации с использованием БПЛА в отношении патруля СММ ОБСЕ", - добавил Осадчий.

Официальный представитель оборонного ведомства Республики уточнил, что военнослужащие третьего батальона 24-й бригады пытались установить типовой маршрут передвижения патруля миссии с целью определения оптимального места для совершения провокации в отношении сотрудников ОБСЕ.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

02 июня — Луганск