В«Точка невозвратаВ»: Удар террористов Киева по Луганск 2 июня 2014 года нельзя забыть

Удар украинских боевиков с воздуха по столице ЛНР городу Луганску 2 июня 2014 года является одной из вех невозврата для Донбасса, который отрывал с кровью у Украины своё право на жизнь. Трагические события не исчезают из памяти народа Донбасса и всей России даже с течением времени.Напомним, что 2 июня 2014 года около 15:00 по зданию Луганской ОГА штурмовик Су-25 ВВС Украины нанес удар 80-миллиметровыми неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Их потом в свидомых СМИ назовут «взорвавшимся у сепаров кондиционером». Удар украинских террористов пришёлся по самому центру Луганска, задев само здание ОГА, автостоянку перед ним и сквер им. Героев Великой Отечественной войны.Позже стало известно, что в результате авианалёта киевских боевиков погибли восемь человек – трое мужчин и пять женщин. Кадры с одной из практически погибающей уже от полученных ран луганчанки — Ирины Кукурудзы — облетели весь мир, не оставив равнодушными никого. Просмотр не рекомендован людям с неустойчивой психикой (+21).источник