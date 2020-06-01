Глава ЛНР встретился с родными погибших и пострадавшими в результате авиаудара по ЛОГА (ФОТО)

Глава ЛНР Леонид Пасечник в шестую годовщину авиаудара ВСУ по зданию бывшей Луганской областной государственной администрации (ЛОГА) провел встречу с родственниками погибших и пострадавшими в результате обстрела. Об этом сообщается на официальном сайте главы Республики.В мероприятии приняли участие руководитель администрации главы ЛНР Ольга Бас, советник главы ЛНР Марина Филиппова, министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова, глава администрации Луганска ЛНР Манолис Пилавов.Глава Республики начал встречу со слов соболезнования семьям погибших."Я искренне сочувствую тем, кто потерял своих близких и родных. Разделяю боль утраты от потери наших друзей и жителей города Луганска", - сказал он.В ходе встречи присутствующие обсудили ряд вопросов. По итогу общения Пасечником были даны соответствующие поручения представителям власти, направленные на решение имеющихся проблем."Мы обязаны помнить эту дату. И наша задача – оказать всю возможную помощь близким пострадавших, близким погибших, тем лицам, которые сами пострадали во время этого авиаудара. Я готов ответить на все вопросы, которые вас волнуют, и принять участие в решении тех проблем, которые у вас существуют", – подытожил глава Республики.Ранее сегодня глава ЛНР почтил память погибших 2 июня 2014 года в результате авиаудара ВСУ.***Штурмовик Су-25 украинских ВВС 2 июня 2014 года около 15.00 нанес удар по Луганской областной государственной администрации, предположительно, 80-миллиметровыми неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и обстрелял здание из авиационных пушек калибра 30 мм. В самом центре города под обстрел попали здание Луганской ОГА, автостоянка перед ним и сквер имени Героев Великой Отечественной войны. Погибли восемь человек – трое мужчин и пять женщин. Осколочные ранения получили около 30 человек, некоторые из них были доставлены в больницы в тяжелом состоянии.Среди погибших – занимавшая тогда пост министра здравоохранения ЛНР Наталья Архипова и Александр Гизай, являвшийся руководителем военно-патриотического объединения "Каскад", ветеран-афганец, один из опытнейших поисковиков Украины, историк и общественный деятель.В отчете ОБСЕ за 2 июня 2014 года о трагических событиях говорилось довольно сдержано: "Вскоре после 15.00 ракеты поразили захваченное здание региональной администрации. На основании наблюдений представителей СММ, которые располагали неполными данными, удар был нанесен с использованием неуправляемых ракет, выпущенных с самолета. Количество жертв не установлено".В официальном сообщении минобороны Украины, опубликованном вечером того же дня, говорится, что 2 июня по окраинам Луганска "работала армейская авиация и авиация Воздушных Сил ВС Украины". По данным министерства, около полудня удары по позициям луганского ополчения наносили штурмовики Су-25. Киевские силовики утверждали, что самолеты уничтожили два блокпоста "и удачно выполнили боевую задачу". После 15 часов, сообщало Минобороны, "работали вертолеты под прикрытием истребителей МиГ-29". "В результате профессиональных действий авиаторов ВС Украины три объекта боевиков уничтожены", - заявили тогда в ведомстве.Позднее спикер "АТО" Владислав Селезнев утверждал, что ВС Украины не наносили удара по зданию Луганской ОГА. При этом подконтрольные Киеву СМИ стали распространять не выдерживающую никакой критики версию о том, что ополченцы ЛНР стреляли по самолету ВСУ из переносного зенитно-ракетного комплекса, однако ракета навелась на тепло кондиционера, находившегося на стене здания ЛОГА.ЛуганскИнформЦентр публиковал видеозаписи, которые доказывают, что пуск ракет по зданию ОГА был произведен с летательного аппарата.02 июня — Луганск