Глава ЛНР встретился с родными погибших и пострадавшими в результате авиаудара по ЛОГА (ФОТО)
Глава ЛНР Леонид Пасечник в шестую годовщину авиаудара ВСУ по зданию бывшей Луганской областной государственной администрации (ЛОГА) провел встречу с родственниками погибших и пострадавшими в результате обстрела. Об этом сообщается на официальном сайте главы Республики.
В мероприятии приняли участие руководитель администрации главы ЛНР Ольга Бас, советник главы ЛНР Марина Филиппова, министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова, глава администрации Луганска ЛНР Манолис Пилавов.
Глава Республики начал встречу со слов соболезнования семьям погибших.
"Я искренне сочувствую тем, кто потерял своих близких и родных. Разделяю боль утраты от потери наших друзей и жителей города Луганска", - сказал он.
В ходе встречи присутствующие обсудили ряд вопросов. По итогу общения Пасечником были даны соответствующие поручения представителям власти, направленные на решение имеющихся проблем.
"Мы обязаны помнить эту дату. И наша задача – оказать всю возможную помощь близким пострадавших, близким погибших, тем лицам, которые сами пострадали во время этого авиаудара. Я готов ответить на все вопросы, которые вас волнуют, и принять участие в решении тех проблем, которые у вас существуют", – подытожил глава Республики.
Ранее сегодня глава ЛНР почтил память погибших 2 июня 2014 года в результате авиаудара ВСУ.
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Штурмовик Су-25 украинских ВВС 2 июня 2014 года около 15.00 нанес удар по Луганской областной государственной администрации, предположительно, 80-миллиметровыми неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и обстрелял здание из авиационных пушек калибра 30 мм. В самом центре города под обстрел попали здание Луганской ОГА, автостоянка перед ним и сквер имени Героев Великой Отечественной войны. Погибли восемь человек – трое мужчин и пять женщин. Осколочные ранения получили около 30 человек, некоторые из них были доставлены в больницы в тяжелом состоянии.
Среди погибших – занимавшая тогда пост министра здравоохранения ЛНР Наталья Архипова и Александр Гизай, являвшийся руководителем военно-патриотического объединения "Каскад", ветеран-афганец, один из опытнейших поисковиков Украины, историк и общественный деятель.
В отчете ОБСЕ за 2 июня 2014 года о трагических событиях говорилось довольно сдержано: "Вскоре после 15.00 ракеты поразили захваченное здание региональной администрации. На основании наблюдений представителей СММ, которые располагали неполными данными, удар был нанесен с использованием неуправляемых ракет, выпущенных с самолета. Количество жертв не установлено".
В официальном сообщении минобороны Украины, опубликованном вечером того же дня, говорится, что 2 июня по окраинам Луганска "работала армейская авиация и авиация Воздушных Сил ВС Украины". По данным министерства, около полудня удары по позициям луганского ополчения наносили штурмовики Су-25. Киевские силовики утверждали, что самолеты уничтожили два блокпоста "и удачно выполнили боевую задачу". После 15 часов, сообщало Минобороны, "работали вертолеты под прикрытием истребителей МиГ-29". "В результате профессиональных действий авиаторов ВС Украины три объекта боевиков уничтожены", - заявили тогда в ведомстве.
Позднее спикер "АТО" Владислав Селезнев утверждал, что ВС Украины не наносили удара по зданию Луганской ОГА. При этом подконтрольные Киеву СМИ стали распространять не выдерживающую никакой критики версию о том, что ополченцы ЛНР стреляли по самолету ВСУ из переносного зенитно-ракетного комплекса, однако ракета навелась на тепло кондиционера, находившегося на стене здания ЛОГА.
ЛуганскИнформЦентр публиковал видеозаписи, которые доказывают, что пуск ракет по зданию ОГА был произведен с летательного аппарата.
02 июня — Луганск
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