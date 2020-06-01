Сильный дождь, гроза и усиление ветра ожидаются в Республике 3 июня

Сильный дождь, гроза и усиление ветра до 18 м/с ожидаются 3 июня на территории Республики. Об этом сегодня сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"В течение суток 3 июня в Луганске и местами по территории ЛНР ожидаются грозы, усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с, ночью и утром сильный дождь", - предупреждают синоптики.

Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.

Сильные осадки – продолжительное интенсивное выпадение снега, дождя или града в количестве 20 мм и более за 12 часов и менее, приводящее к значительному ухудшению видимости и затруднению движения транспорта.

Предупреждение о грозе особенно важно для энергетиков, которые при приближении непогоды отключают определенную аппаратуру и трансформаторы для предотвращения их выхода из строя.

02 июня — Луганск