Активисты "Мира Луганщине" раздали в Перевальске 300 листовок об акции "Стоп наркотикам!"

Активисты проекта "Молодая гвардия" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" раздали жителям Перевальска 300 листовок в рамках акции "Стоп наркотикам!". Об этом сообщили в пресс-службе ОД."В период с 26 мая по 2 июня в Перевальске активисты проекта "Молодая гвардия" ОД "Мир Луганщине" раздали листовки, в которых была информация об акции "Стоп наркотикам!" – говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что за этот период информационные листовки получили 300 перевальчан.Представители молодежи рассказали прохожим о работе горячих линий, по которым можно сообщить информацию о людях, распространяющих и употребляющих наркотики."Сегодня очень важно пропагандировать здоровый образ жизни и бороться с вредными привычками. Благодаря акции "Стоп наркотикам!" мы можем это сделать, не выходя из дома. Мы рекомендуем всем, кто знает информацию о распространении и употреблении наркотиков, звонить по номерам, указанным в листовках", - отметила активистка проекта "Молодая гвардия" Анна Дикая.Ранее ОД "Мир Луганщине" по поручению главы ЛНР Леонида Пасечника объявило сбор информации о фактах распространения наркотиков на территории Республики.Информацию о фактах употребления и распространения наркотиков можно сообщать по телефонам:Также можно обращаться на горячую линию главы ЛНР по телефонам:Глава ЛНР Леонид Пасечник на встрече с активистами "Мира Луганщине" призвал их совершенствовать свою деятельность, а также заявил, что власти поддержат идущие на пользу Республике начинания участников движения.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.02 июня — Луганск