Волонтеры раздали в Брянке 250 листовок об акции "Рука помощи" и помогли семи горожанам (ФОТО)

Активисты Брянковского территориального отделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" раздали горожанам более 250 листовок об акции "Рука помощи" и помогли семи пожилым брянковчанам приобрести необходимые продукты, не выходя из дома. Об этом сообщили в администрации города."С 26 мая по 2 июня активисты проектов "Молодая гвардия" и "Дружина" Брянковского территориального отделения общественного движения "Мир Луганщине" на улицах города информировали горожан о работе горячей линии акции "Рука помощи", - говорится в сообщении.В рамках информационно-разъяснительной акции активисты раздавали горожанам листовки с телефонами горячей линии акции "Рука помощи", напоминали горожанам о мерах предосторожности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, рассказывали о профилактике и призывали граждан с ответственностью относиться к режиму самоизоляции."За отчетный период порядка 250 информационных буклетов акции "Рука помощи" активисты вручили брянковчанам и разместили в общественных местах", - уточнили в администрации.Кроме того, за этот период активисты движения оказали помощь семи пожилым жителям города, которые обратились на горячую линию акции "Рука помощи".Руководитель исполнительного комитета Брянковского теротделения ОД "Мир Луганщине" Наталья Волошина рассказала, что пенсионеры в основном просят купить продукты питания, медикаменты, питьевую воду. Стоимость товаров с заявителями согласовывается, приобретенные покупки передают на пороге, волонтеры в дом не заходят, соблюдая все необходимые меры предосторожности."Спасибо, что вы помогаете людям, оказываете помощь. Решила воспользоваться такой услугой, так как из-за возраста нахожусь в группе риска. Волонтеры мне купили все необходимое по списку. А также принесли воды", - рассказала пенсионерка Вера Ильинична.Телефоны горячей линии акции "Рука помощи" в Брянке:Ранее в пресс-службе движения сообщили, что активисты ОД "Мир Луганщине" в рамках акции "Рука помощи" помогли более чем 900 жителям ЛНР, находящимся в изоляции из-за угрозы распространения коронавируса.Напомним, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник поручил ОД "Мир Луганщине" помочь оказавшимся в изоляции жителям Республики."Мир Луганщине" обнародовало номера телефонов волонтеров из разных городов и районов ЛНР, участвующих в акции "Рука помощи".Все желающие стать волонтерами акции могут записаться по горячей линии, на которую могут обращаться и нуждающиеся в помощи жители. Телефоны горячей линии:Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 6,1 млн, из них более 373 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 419 случаев заражения коронавирусом.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. C 1 по 12 мая в Республике действовал строгий режим самоизоляции.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР на заседании 11 мая 2020 года приняла решение возобновить работу общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов на большей части территории ЛНР при условии соблюдения требований по организации их работы.27 мая ЧСПК решила возобновить с 1 июня передвижение междугороднего общественного транспорта, работу государственных нотариусов и приема документов в бюро технической инвентаризации (БТИ), отменила строгий режим самоизоляции в поселке городского типа Фрунзе Славяносербского района, но сохранила ограничительные меры в Свердловске.02 июня — Луганск