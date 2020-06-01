Синоптики прогнозируют днем 3 июня в ЛНР до 22 градусов тепла и дождь

Температура воздуха в ЛНР 3 июня будет колебаться от 7 градусов выше нуля ночью до 22 градусов тепла днем, местами пройдет сильный дождь с градом, грозой и усилением ветра. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 2 июня до 21.00 3 июня на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью и утром местами сильный дождь, слабый град; днем местами кратковременный дождь, местами гроза; ветер западный 7-12 м/с, при грозе местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 7-12, днем 17-22 градуса тепла.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 9-11 градусов выше нуля, днем – 20-22 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 7-9 градусов ночью и 18-20 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 8-10 градусов ночью до 20-22 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 3 июня метеорологи отмечали в 1978 году – плюс 4,1 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1995 году и составляла плюс 35,7 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 3 июня – 03.45, время захода – 20.58. Продолжительность светового дня составит 17 часов 13 минут.

По предварительному прогнозу, ночью 4-5 июня существенных осадков не ожидается, днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

02 июня — Луганск