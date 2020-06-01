Водная блокада Украины и засуха привели к радикальному решению главной проблемы Крыма
Отказ Украины помочь Крыму в период маловодья может стать частью иска, который из-за водной блокады готовится к подаче в международный суд. Такое мнение ФБА "Экономика сегодня" озвучил крымский политолог Владислав Ганжара.
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил подготовить иск в международные инстанции к Украине, перекрывшей подачу пресной воды в Крым. По его словам, надеяться на благоразумие киевских властей в части возобновления подачи воды не приходится. Но водная блокада стала массовым нарушением прав человека, за которое Киев должен ответить.
В то же время зампредседателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская направила письмо Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой осудить действия украинских властей, в одностороннем порядке перекрывших поставку пресной воды на полуостров. А также принять меры по возобновлению подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. В этом году блокаду Крым ощущает как никогда ранее.
"В Крыму живут 2,5 млн человек, и целым рядом блокад Украина грубейшим образом нарушает наши права, - отмечает Ганжара. – Этот процесс продолжается с 2014 года и до сих пор не получил международно-правовой оценки. Так что иск в международный суд по этому поводу – вполне логичный сценарий ответа на действия Киева. Однако есть опасения, что двойные стандарты Запада не позволят этому, на мой взгляд, беспроигрышному делу дать ход.
Но как показывает практика, в Киеве все чаще звучат призывы возобновить подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу – это интересная тенденция. Все больше депутатов украинского парламента и чиновников говорят, что этот вопрос нужно решить. Эти голоса тут же заглушает возмущенный протестующий гул представителей министерств и ведомств, а также националистических движений. Но "голос разума" звучит вновь и вновь после небольших перерывов".
Период маловодья в Крыму
В текущем году впервые после воссоединения с Россией Крымский полуостров столкнулся с острой нехваткой воды. Первые признаки были весной, когда из-за отсутствия дождей снабжающие Симферополь водохранилища показывали малые запасы. До ограничений водоподачи не дошло – выпали обильные осадки. Но на сегодняшний день снова возникла проблема - объем в водохранилищах естественного стока на 1 июня уменьшился на 111 млн кубометров, что существенно больше, чем в прошлом году.
К началу лета общий запас воды в Крыму составил 85 млн кубометров, что в 2,3 раза меньше, чем в 2019-м. К истощению привели кратковременность и неравномерность осадков в мае. Так, в горах полуострова за месяц выпало 55,5-77,3 мм осадков - 82-102% от нормы. Но в бассейнах рек Салгир, Биюк-Карасу, Кучук-Карасу, Су-Индол - в пределах 29-62%. А в бассейне реки Черная, которая наполняет самое крупное в Крыму Чернореченское водохранилище, выпало лишь 9,3 мм – 20% от нормы.
"Ситуация с водоснабжением из-за засухи неблагоприятная, ведь традиционный путь снабжения по Северо-Крымскому каналу из-за блокады Украины по-прежнему перекрыт. То есть мы можем рассчитывать только на собственные силы. С одной стороны, начался сезон дождей, но уповать только на него не приходится. Сейчас активно прокладываются водоводы с артезианских скважин и водозаборников к Симферополю и в восточную часть полуострова. В ежедневном режиме кладут километры труб.
Предполагается, что эта работа снимет напряженность ситуации. С другой стороны, в Крыму критически изношены уже имеющиеся внутренние водопроводные сети, которые строились во времена СССР. Из-за этого водопотери порой достигают 80%. Они постепенно ремонтируются и заменяются, и сейчас необходимо усиливать работу на этом фронте.
Разрабатываются и альтернативные способы снабжения полуострова водой – эта работа ведется не первый год на местном и федеральном уровне. Пока бурятся все новые скважины, но, возможно, появятся и новые решения поставленной задачи", - подчеркивает Ганжара.
Украина спекулирует на проблеме Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поспешил заявить, что Киев не собирается помогать России в решении проблемы водообеспечения Крыма. После этого вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что возобновление водоснабжения возможно только после возвращения полуострова в состав Украины.
Украинские чиновники регулярно заявляют, что Крым – территория Украины и со временем "вернется". Как известно, в России вскоре состоится голосование по поправкам в Конституцию, одна из которых закрепляет целостность территории страны. Это означает, что любые претензии Украины будут признаны несостоятельными уже на уровне основного закона РФ. Неделя голосования в России завершится 1 июля, а ЦИК обещает сделать процесс волеизъявления безопаснее, чем поход в магазин, несмотря на COVID-19.
"Украинские власти пока лишь спекулируют на водных проблемах Крыма – диалога на эту тему нет. Однако рано или поздно экономика этой страны дойдет до критической ситуации, когда депутаты и чиновники сами предложат России продавать в Крым воду, чтобы хоть как-то наполнить стремительно скудеющий бюджет. Впрочем, никаких иллюзий в отношении украинской власти крымчане не питают уже шесть лет. Это произойдет не сегодня и не завтра, но рано или поздно мы это увидим.
Вести переговоры по воде с нынешним украинским руководством невозможно, так как у нас уже есть опыт диалога по поставкам электроэнергии. Киев все сводил к спекуляциям, требуя в договорах признать Крым украинской территорией. Жители полуострова пережили уже несколько блокад, которые были довольно чувствительны, справимся и с водной. Мы знаем, что президент и правительство России заботятся о решении этой проблемы. Так что рано или поздно она уйдет в историю", - заключает Владислав Ганжара.
Максим Бут
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил подготовить иск в международные инстанции к Украине, перекрывшей подачу пресной воды в Крым. По его словам, надеяться на благоразумие киевских властей в части возобновления подачи воды не приходится. Но водная блокада стала массовым нарушением прав человека, за которое Киев должен ответить.
В то же время зампредседателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская направила письмо Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой осудить действия украинских властей, в одностороннем порядке перекрывших поставку пресной воды на полуостров. А также принять меры по возобновлению подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. В этом году блокаду Крым ощущает как никогда ранее.
"В Крыму живут 2,5 млн человек, и целым рядом блокад Украина грубейшим образом нарушает наши права, - отмечает Ганжара. – Этот процесс продолжается с 2014 года и до сих пор не получил международно-правовой оценки. Так что иск в международный суд по этому поводу – вполне логичный сценарий ответа на действия Киева. Однако есть опасения, что двойные стандарты Запада не позволят этому, на мой взгляд, беспроигрышному делу дать ход.
Но как показывает практика, в Киеве все чаще звучат призывы возобновить подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу – это интересная тенденция. Все больше депутатов украинского парламента и чиновников говорят, что этот вопрос нужно решить. Эти голоса тут же заглушает возмущенный протестующий гул представителей министерств и ведомств, а также националистических движений. Но "голос разума" звучит вновь и вновь после небольших перерывов".
Период маловодья в Крыму
В текущем году впервые после воссоединения с Россией Крымский полуостров столкнулся с острой нехваткой воды. Первые признаки были весной, когда из-за отсутствия дождей снабжающие Симферополь водохранилища показывали малые запасы. До ограничений водоподачи не дошло – выпали обильные осадки. Но на сегодняшний день снова возникла проблема - объем в водохранилищах естественного стока на 1 июня уменьшился на 111 млн кубометров, что существенно больше, чем в прошлом году.
К началу лета общий запас воды в Крыму составил 85 млн кубометров, что в 2,3 раза меньше, чем в 2019-м. К истощению привели кратковременность и неравномерность осадков в мае. Так, в горах полуострова за месяц выпало 55,5-77,3 мм осадков - 82-102% от нормы. Но в бассейнах рек Салгир, Биюк-Карасу, Кучук-Карасу, Су-Индол - в пределах 29-62%. А в бассейне реки Черная, которая наполняет самое крупное в Крыму Чернореченское водохранилище, выпало лишь 9,3 мм – 20% от нормы.
"Ситуация с водоснабжением из-за засухи неблагоприятная, ведь традиционный путь снабжения по Северо-Крымскому каналу из-за блокады Украины по-прежнему перекрыт. То есть мы можем рассчитывать только на собственные силы. С одной стороны, начался сезон дождей, но уповать только на него не приходится. Сейчас активно прокладываются водоводы с артезианских скважин и водозаборников к Симферополю и в восточную часть полуострова. В ежедневном режиме кладут километры труб.
Предполагается, что эта работа снимет напряженность ситуации. С другой стороны, в Крыму критически изношены уже имеющиеся внутренние водопроводные сети, которые строились во времена СССР. Из-за этого водопотери порой достигают 80%. Они постепенно ремонтируются и заменяются, и сейчас необходимо усиливать работу на этом фронте.
Разрабатываются и альтернативные способы снабжения полуострова водой – эта работа ведется не первый год на местном и федеральном уровне. Пока бурятся все новые скважины, но, возможно, появятся и новые решения поставленной задачи", - подчеркивает Ганжара.
Украина спекулирует на проблеме Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поспешил заявить, что Киев не собирается помогать России в решении проблемы водообеспечения Крыма. После этого вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что возобновление водоснабжения возможно только после возвращения полуострова в состав Украины.
Украинские чиновники регулярно заявляют, что Крым – территория Украины и со временем "вернется". Как известно, в России вскоре состоится голосование по поправкам в Конституцию, одна из которых закрепляет целостность территории страны. Это означает, что любые претензии Украины будут признаны несостоятельными уже на уровне основного закона РФ. Неделя голосования в России завершится 1 июля, а ЦИК обещает сделать процесс волеизъявления безопаснее, чем поход в магазин, несмотря на COVID-19.
"Украинские власти пока лишь спекулируют на водных проблемах Крыма – диалога на эту тему нет. Однако рано или поздно экономика этой страны дойдет до критической ситуации, когда депутаты и чиновники сами предложат России продавать в Крым воду, чтобы хоть как-то наполнить стремительно скудеющий бюджет. Впрочем, никаких иллюзий в отношении украинской власти крымчане не питают уже шесть лет. Это произойдет не сегодня и не завтра, но рано или поздно мы это увидим.
Вести переговоры по воде с нынешним украинским руководством невозможно, так как у нас уже есть опыт диалога по поставкам электроэнергии. Киев все сводил к спекуляциям, требуя в договорах признать Крым украинской территорией. Жители полуострова пережили уже несколько блокад, которые были довольно чувствительны, справимся и с водной. Мы знаем, что президент и правительство России заботятся о решении этой проблемы. Так что рано или поздно она уйдет в историю", - заключает Владислав Ганжара.
Максим Бут
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