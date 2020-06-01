Водная блокада Украины и засуха привели к радикальному решению главной проблемы Крыма

Отказ Украины помочь Крыму в период маловодья может стать частью иска, который из-за водной блокады готовится к подаче в международный суд. Такое мнение ФБА "Экономика сегодня" озвучил крымский политолог Владислав Ганжара.Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил подготовить иск в международные инстанции к Украине, перекрывшей подачу пресной воды в Крым. По его словам, надеяться на благоразумие киевских властей в части возобновления подачи воды не приходится. Но водная блокада стала массовым нарушением прав человека, за которое Киев должен ответить.В то же время зампредседателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская направила письмо Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой осудить действия украинских властей, в одностороннем порядке перекрывших поставку пресной воды на полуостров. А также принять меры по возобновлению подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. В этом году блокаду Крым ощущает как никогда ранее."В Крыму живут 2,5 млн человек, и целым рядом блокад Украина грубейшим образом нарушает наши права, - отмечает Ганжара. – Этот процесс продолжается с 2014 года и до сих пор не получил международно-правовой оценки. Так что иск в международный суд по этому поводу – вполне логичный сценарий ответа на действия Киева. Однако есть опасения, что двойные стандарты Запада не позволят этому, на мой взгляд, беспроигрышному делу дать ход.Но как показывает практика, в Киеве все чаще звучат призывы возобновить подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу – это интересная тенденция. Все больше депутатов украинского парламента и чиновников говорят, что этот вопрос нужно решить. Эти голоса тут же заглушает возмущенный протестующий гул представителей министерств и ведомств, а также националистических движений. Но "голос разума" звучит вновь и вновь после небольших перерывов".Период маловодья в КрымуВ текущем году впервые после воссоединения с Россией Крымский полуостров столкнулся с острой нехваткой воды. Первые признаки были весной, когда из-за отсутствия дождей снабжающие Симферополь водохранилища показывали малые запасы. До ограничений водоподачи не дошло – выпали обильные осадки. Но на сегодняшний день снова возникла проблема - объем в водохранилищах естественного стока на 1 июня уменьшился на 111 млн кубометров, что существенно больше, чем в прошлом году.К началу лета общий запас воды в Крыму составил 85 млн кубометров, что в 2,3 раза меньше, чем в 2019-м. К истощению привели кратковременность и неравномерность осадков в мае. Так, в горах полуострова за месяц выпало 55,5-77,3 мм осадков - 82-102% от нормы. Но в бассейнах рек Салгир, Биюк-Карасу, Кучук-Карасу, Су-Индол - в пределах 29-62%. А в бассейне реки Черная, которая наполняет самое крупное в Крыму Чернореченское водохранилище, выпало лишь 9,3 мм – 20% от нормы."Ситуация с водоснабжением из-за засухи неблагоприятная, ведь традиционный путь снабжения по Северо-Крымскому каналу из-за блокады Украины по-прежнему перекрыт. То есть мы можем рассчитывать только на собственные силы. С одной стороны, начался сезон дождей, но уповать только на него не приходится. Сейчас активно прокладываются водоводы с артезианских скважин и водозаборников к Симферополю и в восточную часть полуострова. В ежедневном режиме кладут километры труб.Предполагается, что эта работа снимет напряженность ситуации. С другой стороны, в Крыму критически изношены уже имеющиеся внутренние водопроводные сети, которые строились во времена СССР. Из-за этого водопотери порой достигают 80%. Они постепенно ремонтируются и заменяются, и сейчас необходимо усиливать работу на этом фронте.Разрабатываются и альтернативные способы снабжения полуострова водой – эта работа ведется не первый год на местном и федеральном уровне. Пока бурятся все новые скважины, но, возможно, появятся и новые решения поставленной задачи", - подчеркивает Ганжара.Украина спекулирует на проблеме КрымаГлава МИД Украины Дмитрий Кулеба поспешил заявить, что Киев не собирается помогать России в решении проблемы водообеспечения Крыма. После этого вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что возобновление водоснабжения возможно только после возвращения полуострова в состав Украины.Украинские чиновники регулярно заявляют, что Крым – территория Украины и со временем "вернется". Как известно, в России вскоре состоится голосование по поправкам в Конституцию, одна из которых закрепляет целостность территории страны. Это означает, что любые претензии Украины будут признаны несостоятельными уже на уровне основного закона РФ. Неделя голосования в России завершится 1 июля, а ЦИК обещает сделать процесс волеизъявления безопаснее, чем поход в магазин, несмотря на COVID-19."Украинские власти пока лишь спекулируют на водных проблемах Крыма – диалога на эту тему нет. Однако рано или поздно экономика этой страны дойдет до критической ситуации, когда депутаты и чиновники сами предложат России продавать в Крым воду, чтобы хоть как-то наполнить стремительно скудеющий бюджет. Впрочем, никаких иллюзий в отношении украинской власти крымчане не питают уже шесть лет. Это произойдет не сегодня и не завтра, но рано или поздно мы это увидим.Вести переговоры по воде с нынешним украинским руководством невозможно, так как у нас уже есть опыт диалога по поставкам электроэнергии. Киев все сводил к спекуляциям, требуя в договорах признать Крым украинской территорией. Жители полуострова пережили уже несколько блокад, которые были довольно чувствительны, справимся и с водной. Мы знаем, что президент и правительство России заботятся о решении этой проблемы. Так что рано или поздно она уйдет в историю", - заключает Владислав Ганжара.Максим Бут