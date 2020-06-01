Пока негры дают копоти

Газпром не сидел сложа руки и, не ожидая очередных санкций от гегемона, решил убрать всякие поводы для наезда на себя.Теперь судно-трубоукладчик «Академик Черский» принадлежит Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ). Данная информация отражена в выписке из регистрации корабля в Российском международном реестре судов.Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось. Эксплуатирующей его организацией с 2016 года называлась ООО «Газпром флот», пишет РБК. Данное предприятие является дочерней компанией «Газпрома», который приобрел «Академик Черский» в 2015 году.Интересно, какие санкции США применят к Самарскому фонду?Олег Стародубце