Волонтеры "Мира Луганщине" помогли более 1 тыс. находящимся в изоляции жителям ЛНР (ФОТО)

Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в рамках акции "Рука помощи" помогли более 1 тыс. жителям ЛНР, находящимся в изоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе движения.В ОД напомнили, что в рамках акции активисты движения помогают приобрести и доставить продукты питания, воду и лекарства людям, находящимся на самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции."Акция "Рука помощи" общественного движения "Мир Луганщине" стартовала 2 апреля. За все время работы более тысячи граждан обратились на горячую линию за помощью. Волонтеры помогли каждому обратившемуся", - говорится в сообщении."Волонтеры работают во всей Республике с разными категориями граждан. Бывают некоторые проблемные вопросы и ситуации, но наши волонтеры всегда находят выход. Граждане, которым они помогли, очень благодарны им. Волонтерская работа – это достаточно тяжелый труд. Спасибо им большое за их честно и хорошо выполненную работу, за терпение, ведь иногда за день ребята объезжают очень много адресов и устают, но на следующий день они снова готовы работать. Благодаря нашим волонтерам акция успешно продолжает свою работу", - отметила помощник координатора проекта "Волонтер" общественного движения Анастасия Дробязкина.Она уточнила, что к акции присоединились депутаты Народного Совета ЛНР, сотрудники территориальных исполкомов "Мира Луганщине", активисты всех проектов движения и депутаты Молодежного парламента ЛНР."Мы справились с таким объемом и количеством заявок только благодаря налаженной системе работы акции. Работали все вместе, старались на благо граждан, каждый выполнял свою определенную функцию. Мы очень рады тому, что уже помогли тысяче граждан Республики, для нас это важно. Это показатель того, что люди нам доверяют. Они просят о помощи, а потом еще много раз перезванивают и благодарят", - подчеркнула Дробязкина.Напомним, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник поручил ОД "Мир Луганщине" помочь оказавшимся в изоляции жителям Республики."Мир Луганщине" обнародовало номера телефонов волонтеров из разных городов и районов ЛНР, участвующих в акции "Рука помощи".Все желающие стать волонтерами акции могут записаться по горячей линии, на которую могут обращаться и нуждающиеся в помощи жители. Телефоны горячей линии: (072) 503 55 55, (0642) 34-55-05.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 6,1 млн, из них более 376 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 419 случаев заражения коронавирусом.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. C 1 по 12 мая в Республике действовал строгий режим самоизоляции.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР на заседании 11 мая 2020 года приняла решение возобновить работу общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов на большей части территории ЛНР при условии соблюдения требований по организации их работы.27 мая ЧСПК решила возобновить с 1 июня передвижение междугороднего общественного транспорта, работу государственных нотариусов и приема документов в бюро технической инвентаризации (БТИ), отменила строгий режим самоизоляции в поселке городского типа Фрунзе Славяносербского района, но сохранила ограничительные меры в Свердловске.03 июня — Луганск