Предприятия легпрома в рамках кооперации будут шить спецодежду для горняков "Восток-угля" (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦГлава ЛНР Леонид Пасечник, представители Министерства промышленности и торговли и Федерации профсоюзов Республики на совещании в Доме правительства обсудили перспективы кооперации предприятий угольной и легкой промышленности. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Пасечник отметил, что в связи с началом реорганизации угольной отрасли возникла необходимость в создании внутренней кооперации между угольными и промышленными предприятиями Республики."На предыдущих встречах с участием профсоюзных лидеров, шахтерских организаций было озвучено такое предложение, на мой взгляд, оно очень хорошее, важное, действенное – об организации пошива спецодежды, изготовления респираторов", - сказал он.Глава ЛНР пояснил, что такое решение, в частности, позволит обеспечить рабочими местами сотрудников ликвидируемых горных предприятий и членов их семей.Исполняющая обязанности министра промышленности и торговли ЛНР Ирина Деркач пояснила, что основная цель кооперации заключается в оказании услуг по пошиву форменной одежды, спецобуви, изготовлении фильтров для респираторов для работников государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Республиканская топливная компания "Восток-уголь".Она подчеркнула, что по итогам проведенных Минпромторгом совещаний стало известно, что крупные швейные предприятия Республики, а также некоторые физические лица-предприниматели "готовы к выполнению госзаказа". Деркач уточнила, что в работе в рамках кооперации будут задействованы общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Алчевскспецодежда", частное акционерное общество (ЧАО) "Брянковчанка", кировская фабрика "КИФАДО", а также Брянковский завод фильтров и сепараторов."Производственные мощности наших предприятий позволят выполнить госзаказ, обеспечить работников горно-шахтной отрасли необходимыми товарами высокого качества", - подытожила и.о. министра промышленности и торговли ЛНР.Ранее Правительство ЛНР анонсировало программу по реорганизации угольной отрасли Республики, основные задачи которой определил глава ЛНР.Правительство ЛНР своим постановлением утвердило государственную целевую программу "Содействие в трудоустройстве работников ликвидируемых убыточных предприятий по добыче (переработке) угля", в рамках которой планируется выделить более 121 млн руб. на субсидии и дотации работодателям для создания новых рабочих мест с целью содействия занятости работников ликвидируемых угольных предприятий.Также Правительство утвердило порядок предоставления субсидий и дотаций работодателям для трудоустройства работников ликвидируемых угольных предприятий.Кроме того, Правительство приняло два постановления - "Об урегулировании вопроса исчисления страхового стажа отдельной категории граждан" и "Об особенностях досрочного назначения пенсии отдельной категории граждан", регулирующие вопросы социальной поддержки лиц, высвобождаемых с ликвидируемых шахт, и порядок зачета в стаж периодов, в которые не производилась уплата единого социального взноса.03 июня — Луганск