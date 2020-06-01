Парламент внес изменения в закон "Об образовании" в части используемого при обучении языка

Депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон "О внесении изменений в Закон Луганской Народной Республики "Об образовании".

Председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения, образования, науки, культуры, труда и социальной политики, семьи, молодежи, спорта и туризма Иван Санаев отметил, что принятие документа направлено на приведение норм закона "Об образовании" в соответствие с ранее принятым сегодня законом "О внесении изменения в статью 10 Конституции Луганской Народной Республики", а также с терминологией, установленной законом "О Правительстве Луганской Народной Республики".

"Ранее законом "Об образовании" предполагалось обучение на государственных языках. Теперь это будет один государственный язык – русский", – пояснил депутат.

"Применение украинского языка не нашло практической реализации с 18 мая 2014 года, когда была принята Конституция ЛНР. В условиях усиления интеграционных процессов с Российской Федерацией использование русского языка подтверждает укрепление культурных связей наших государств и будет способствовать их развитию", – сказал Санаев.

Депутат подчеркнул, что принятые изменения не ущемляют права человека и гражданина на использование украинского языка.

"Равенство прав и свобод вне зависимости от языка и других обстоятельств гарантировано Конституцией ЛНР. Что же касается образования, то возможность его получения на родном языке сохраняется. Принятые изменения также не ограничивают права человека на использование украинского языка", – отметил он.

Ранее сегодня депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон "О внесении изменения в статью 10 Конституции Луганской Народной Республики", который определяет русский язык единственным, имеющим статус государственного в ЛНР.

03 июня — Луганск