Парламент внес изменения в УК и УПК о дополнительных мерах противодействия терроризму

Депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Луганской Народной Республики и Уголовно-процессуальный кодекс Луганской Народной Республики в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности".Депутат Максим Уваров отметил, что закон "направлен на создание дополнительных механизмов противодействия террористическим и иным экстремистским проявлениям, что позволит повысить эффективность системы выявления, предупреждения и пресечения актов терроризма и иных форм экстремизма"."На протяжении последних лет на территории Республики неоднократно совершались террористические акты: взрывы памятников, мостов, взрывы в центре Луганска, при которых пострадали люди. И, возможно, такая практика будет продолжаться со стороны Украины. Поэтому принятие этого закона очень актуально", – сказал он."В частности, Уголовный кодекс (УК) ЛНР дополняется новыми составами преступлений, по которым устанавливается ответственность. Это несообщение о преступлении террористического характера, содействие экстремистской деятельности, а также совершение акта международного терроризма", – уточнил Уваров.Депутат добавил, что, кроме того, к обстоятельствам, отягчающим уголовное наказание, отнесено совершение преступления в условиях вооруженного конфликта или военных действий."Анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что за тяжкие преступления экстремистской и террористической направленности законодательством были предусмотрены санкции ниже уровня общественной ответственности за тяжкие преступления. Поэтому принятым законом усилена уголовная ответственность за отдельные виды экстремистской деятельности", – рассказал на брифинге в ЛуганскИнформЦентре председатель парламентского комитета по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина Олег Попов."В настоящее время предусмотрена уголовная ответственность в отношении лиц, достигших ко времени совершения преступления 14-летнего возраста, за совершение убийства, похищения человека, кражу, террористический акт, захват заложников. Принятым законом устанавливается аналогичный возрастной порог за преступления террористической направленности, которые совершаются умышленно и несут особую опасность для общества", – уточнил он.Попов добавил, что "законом предусматривается самостоятельная ответственность за пособничество при совершении захвата заложников и организацию незаконного вооруженного формирования"."Так как терроризм превратился в очень прибыльный бизнес мирового масштаба с развитым рынком труда, появилась необходимость усилить борьбу с вербовкой или иным вовлечением лиц в организацию и финансирование преступлений террористического характера, и эти нормы приняты. Также повышены санкции за призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное ее оправдание, попытки нивелировать в обществе суть преступных деяний", – отметил депутат."Реализация закона позволит повысить гарантии безопасности жизни и здоровья граждан и противодействовать любым формам вовлечения их в преступную деятельность", – подчеркнул он.03 июня — Луганск