Активисты раздали в Кировске более полусотни листовок об акции "Стоп наркотикам!" (ФОТО)

Активисты проекта "Молодая гвардия" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" раздали жителям прифронтового Кировска более 50 листовок в рамках акции "Стоп наркотикам!". Об этом сообщили в отделе внутренней политики администрации города."В Кировске активисты проекта "Молодая Ггвардия" общественного движения "Мир Луганщине" и представители Молодежного совета при администрации Кировска ЛНР расклеили объявления и раздали визитки с информацией о работе горячей линии главы ЛНР по борьбе с распространением наркотиков, - сообщили в мэрии. - Всего было расклеено более 10 объявлений и роздано более 50 информационных листовок".Участники акции также призывали жителей города не быть безразличными и сообщать обо всех фактах, связанных с распространением наркотиков."Мы призываем всех жителей, которые владеют какой-либо информацией по фактам употребления и распространения наркотиков, незамедлительно обращаться на номера горячих линий", – призвала активистка проекта "Молодая гвардия" Кировского территориального отделения ОД "Мир Луганщине" Юлия Гайдай."Наркотики разрушительно действуют на здоровье людей, ведут к деградации человека, поэтому важно распространить информацию об акции "Стоп наркотикам!". Благодаря информационным визиткам с номерами горячих линий граждане будут знать о том, куда можно сообщить информацию о распространении наркотиков", – сказал координатор проекта "Молодая гвардия" кировского теротделения ОД Вадим Слободенюк.Ранее ОД "Мир Луганщине" по поручению главы ЛНР Леонида Пасечника объявило сбор информации о фактах распространения наркотиков на территории Республики.Информацию о фактах употребления и распространения наркотиков можно сообщать по телефонам:Также можно обращаться на горячую линию главы ЛНР по телефонам:ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.03 июня — Луганск