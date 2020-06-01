Бойцы ВСУ не пустили на свои позиции снайперов-провокаторов – Народная милиция

Военнослужащие 24-й бригады ВСУ не пустили на свои позиции украинских снайперов, прибывших с целью дестабилизации обстановки на линии соприкосновения. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.

"В зону ответственности третьего батальона бригады в район населенного пункта Мироновский прибыла группа снайперов сводного отряда тактической группировки оперативного центра "Север" с задачей ведения снайперского огня по позициям Народной милиции с целью дестабилизации обстановки и возложения ответственности на командование бригады. Однако, выполняя приказ командира батальона Поступальского о недопущении срыва "режима тишины", военнослужащие третьего батальона не допустили провокаторов на позиции", - рассказал Осадчий.

Официальный представитель оборонного ведомства Республики добавил, что на взводном опорном пункте между военнослужащими и снайперской парой произошел конфликт.

"В результате противостояния снайпер-провокатор был взят под стражу, разоружен и со связанными руками конвоирован на КП (командный пункт) батальона", - отметил Осадчий.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

03 июня — Луганск