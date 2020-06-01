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Москвич получил условный срок за угрозы силовикам в интернете

Sergey Сегодня, 15:4515Новости
Москвич получил условный срок за угрозы силовикам в интернете
Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости
Кузьминский суд Москвы приговорил к 2 годам условно москвича Игоря Клюева, он обвинялся в возбуждении ненависти и публичных призывах к насилию в отношении правоохранителей и их родственников, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Приговором от 2 июня Клюеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком три года, с возложением дополнительных обязанностей", - рассказал собеседник агентства.

В суде уточнили, что Клюев со своей страницы "ВКонтакте" публично "совершил действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды… по признакам принадлежности к социальной группе – сотрудники правоохранительных органов РФ и их близкие родственники". В его действиях суд также установил угрозы применения насилия.
Из карточки дела на сайте суда следует, что мужчина согласился с обвинением и просил рассмотреть его дело в особом порядке.

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