Москвич получил условный срок за угрозы силовикам в интернете

"Приговором от 2 июня Клюеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком три года, с возложением дополнительных обязанностей", - рассказал собеседник агентства.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА НовостиКузьминский суд Москвы приговорил к 2 годам условно москвича Игоря Клюева, он обвинялся в возбуждении ненависти и публичных призывах к насилию в отношении правоохранителей и их родственников, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В суде уточнили, что Клюев со своей страницы "ВКонтакте" публично "совершил действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды… по признакам принадлежности к социальной группе – сотрудники правоохранительных органов РФ и их близкие родственники". В его действиях суд также установил угрозы применения насилия.Из карточки дела на сайте суда следует, что мужчина согласился с обвинением и просил рассмотреть его дело в особом порядке.