Парламент установил уголовную ответственность за ограничение трудовых прав из-за возраста

Депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Луганской Народной Республики и статью 22 Уголовно-процессуального кодекса Луганской Народной Республики".Полномочный представитель главы ЛНР в Народном Совете Нина Галан отметила, что проект закона разработан по поручению главы Республики Леонида Пасечника в целях недопущения ограничения трудовых прав граждан в зависимости от возраста, а также гармонизации законодательства Луганской Народной Республики с законодательством Российской Федерации."Часть 2 статьи 3 Трудового кодекса ЛНР устанавливает запрет на дискриминацию в сфере труда, то есть ограничения в трудовых правах и свободах или получения каких-либо преимуществ в зависимости от возраста. Принятым законом Уголовный кодекс (УК) ЛНР дополняется новой статьей 156 (прим), устанавливающей ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение с работы лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста", – рассказала она."В качестве наказания предусматриваются штраф в размере до 50 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательные работы на срок до 360 часов", – уточнил на брифинге в ЛуганскИнформЦентре председатель парламентского комитета по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина Олег Попов.03 июня — Луганск