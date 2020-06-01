Минюст ЛНР в мае зарегистрировал 28 ведомственных нормативных правовых актов

Министерство юстиции ЛНР в мае зарегистрировало 28 ведомственных нормативных правовых актов. Об этом сообщили в Минюсте.

"В течение мая 2020 года в Министерстве юстиции ЛНР зарегистрировано 28 ведомственных нормативных правовых актов. Субъектам нормотворчества отказано в государственной регистрации пяти нормативных правовых актов, возвращено без государственной регистрации на доработку семь нормативных правовых актов, признан не подлежащим государственной регистрации один нормативный правовой акт", - говорится в сообщении.

Среди зарегистрированных в мае актов в Министерстве традиционно выделили ряд социально значимых, затрагивающих права и свободы граждан ЛНР, а также субъектов хозяйствования.

В их числе – Порядок согласования нерегулярных туристско-экскурсионных поездок за пределы Луганской Народной Республики, утвержденный приказом Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР от 10 апреля 2020 года №218 (зарегистрирован в Министерстве юстиции ЛНР 6 мая 2020 года за №195/3379).

Порядок определяет перечень необходимых документов и процедуру согласования МКСМ нерегулярных туристско-экскурсионных поездок, осуществляемых за пределы Республики.

Действие порядка распространяется на турагентов, имеющих все разрешительные документы на осуществление данного вида деятельности, организующих нерегулярные туристско-экскурсионные поездки, осуществляемые собственным или арендованным транспортным средством.

Под туристско-экскурсионной поездкой понимается поездка лиц в познавательных, рекреационных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания.

Необходимые документы предоставляются в МКСМ на бумажном носителе или в электронном виде в формате PDF (скан-копии) на адрес электронной почты отдела по вопросам туризма и охраны культурного наследия управления культуры и туризма Министерства (turizm@mklnr.su).

Кроме того, важным зарегистрированным документом является приказ Государственного комитета налогов и сборов (ГКНС) ЛНР от 22 мая 2020 года №220 "Об утверждении формы заявления для предоставления льгот" (зарегистрирован в Министерстве юстиции ЛНР 28 мая 2020 года за №211/3395).

Нормативный правовой акт утверждает форму заявления для предоставления льгот, предусмотренных постановлением Правительства ЛНР "Об установлении особенностей налогового регулирования и налоговых льгот на территории Луганской Народной Республики в связи с угрозой COVID-19", в виде освобождения от уплаты:

- альтернативной фиксированной ставки упрощенного налога (АФС УН), платы за патент;

- единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ);

- единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) за наемных работников, находящихся в вынужденном простое на объекте, деятельность которого не приостановлена решениями Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК), указами главы ЛНР.

Также в Министерстве отметили Порядок выдачи территориальными отделениями Фонда социального страхования на случай безработицы Луганской Народной Республики лицам, уволенным в связи с ликвидацией убыточных предприятий по добыче (переработке) угля, предложений о досрочном назначении пенсии, утвержденный приказом Министерства труда и социальной политики ЛНР от 7 мая 2020 года №74 (зарегистрирован в Министерстве юстиции ЛНР 15 мая 2020 года за №204/3388).

Право на получение предложения о досрочном назначении пенсии имеют лица, уволенные в связи с ликвидацией убыточных предприятий по добыче (переработке) угля в соответствии с постановлениями Правительства ЛНР.

Отделения Фонда социального страхования принимают решения о выдаче предложения для досрочного выхода на пенсию лицам, зарегистрированным в установленном порядке в качестве ищущих работу, на основании их письменного заявления о предоставлении предложения о досрочном назначении пенсии.

Решение о досрочном выходе на пенсию выдается лицу не ранее чем на 31-й календарный день со дня его регистрации в отделении Фонда и оформляется на официальном бланке в виде предложения о досрочном назначении пенсии.

Предложение о досрочном назначении пенсии выдается лицу для последующего обращения в территориальное управление Пенсионного фонда ЛНР.

С более детальным текстом нормативных правовых актов можно ознакомиться на сайте Правительства ЛНР в разделе "Акты исполнительных органов государственной власти".

Напомним, в апреле Министерство юстиции ЛНР зарегистрировало 36 ведомственных нормативных правовых актов.

03 июня — Луганск