ВСП задержала бойцов ВСУ с COVID, сбежавших из обсервации за самогоном – Народная милиция

Сотрудники украинской военной службы правопорядка (ВСП) задержали трех пьяных военнослужащих ВСУ, инфицированных коронавирусом, которые сбежали из обсервационного лагеря в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"В районе Войтово сотрудниками ВСП были задержаны трое военнослужащих роты управления 25-й бригады, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. В ходе проверки документов установлено, что военнослужащие содержатся на изоляции в полевом обсервационном лагере, откуда совершили самовольную отлучку с целью приобретения самогона у местных жителей", - рассказал Осадчий.

При попытке задержания для сопровождения в расположение части военнослужащие оказали сопротивление и скрылись от сотрудников правопорядка. В настоящее время они находятся в бегах.

"Данная информация доведена в оперативную группу штаба "ООС" по противодействию распространения коронавирусной инфекции", - добавил официальный представитель Народной милиции.

Ранее Осадчий сообщал, что киевские силовики изолировали в наспех развернутых палатках в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") около 240 военнослужащих, зараженных коронавирусом нового типа. Он также отмечал, что более 700 военнослужащих оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ "Север" находятся на обсервации в медучреждениях в зоне проведения так называемой "ООС" с пневмонией и коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 6,1 млн, из них более 376 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 419 случаев заражения коронавирусом.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

03 июня — Луганск