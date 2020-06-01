Пасечник подписал закон, определяющий русский язык единственным государственным в ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон, который определяет русский язык единственным, имеющим статус государственного в Республике.

"Подписал Закон о внесении изменений в статью 10 Конституции ЛНР. Теперь наш родной русский язык обрел статус единственного государственного языка Луганской Народной Республики", - написал он на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Ранее сегодня депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон "О внесении изменения в статью 10 Конституции Луганской Народной Республики".

03 июня — Луганск