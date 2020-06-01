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Тысячи человек в Лондоне вышли на акцию в защиту афроамериканцев

Sergey Вчера, 19:1541Новости
Тысячи человек в Лондоне вышли на акцию в защиту афроамериканцев
Фото: Reuters
Тысячи человек вышли на протест в лондонском Гайд-парке в защиту афроамериканцев после гибели Джорджа Флойда в США, передаёт RT со ссылкой на Sky News.
Сообщается, что протестующие скандируют «Жизни темнокожих имеют значение», «Нет справедливости, нет мира» и «Мы не будем молчать».
Как отмечает телеканал, большинство участников в защитных масках и перчатках, однако из-за большого скопления людей соблюдать дистанцию не удаётся.
По американским городам прокатилась волна протестов и беспорядков из-за гибели в Миннеаполисе афроамериканца Флойда после действий полицейских при его задержании.
По подсчётам СМИ, в США с начала протестов задержаны не менее 9,3 тыс. человек.

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