Народный Совет признал утратившими силу ряд законодательных актов

Депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон "О признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Луганской Народной Республики".

Депутат Александр Криеренко отметил, что принятие закона обусловлено утратой силы рядом законодательных актов (положений законодательных актов).

"Проект закона разработан в связи с утратой силы законом ЛНР "О правовом режиме военного положения" от 5 мая 2015 года и законом ЛНР "О прокуратуре" от 14 октября 2018 года", – уточнил он.

"В связи с этим принятым документом признаются утратившими силу следующие законодательные акты и их положения: закон ЛНР "О внесении изменений в Закон Луганской Народной Республики "О правовом режиме военного положения", статья 1 закона "О внесении изменений в статью 25 Закона Луганской Народной Республики "О прокуратуре" и статью 25 Закона Луганской Народной Республики "О Центральной Избирательной Комиссии Луганской Народной Республики", – рассказал Криеренко.

03 июня — Луганск