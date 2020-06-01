Народный Совет внес изменения в УК и КоАП в части ответственности за неуплату алиментов

Депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон "О внесении изменений в статью 170 Уголовного Кодекса Луганской Народной Республики и Кодекс Луганской Народной Республики об административных правонарушениях".

Депутат Максим Уваров отметил, что принятие закона направлено на дальнейшую гуманизацию и либерализацию уголовного законодательства ЛНР.

"С учетом состояния преступности в Республике, а также ее современных тенденций документом декриминализируются относящиеся в настоящее время к преступлениям небольшой тяжести злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (части первая и вторая статьи 170 УК ЛНР)", – пояснил он.

Уваров подчеркнул, что выведение этих деяний из сферы действия уголовного законодательства не повлечет нарушения принципа справедливости.

"В целях установления адекватных мер ответственности за перечисленные правонарушения законом вносятся изменения и в Кодекс ЛНР об административных правонарушениях, в котором за декриминализированные деяния устанавливается административная ответственность", – рассказал депутат.

"Такая мера позволит эффективно защитить личность и порядок управления от указанных противоправных деяний, а также предоставит возможность органам предварительного расследования сосредоточить свои кадровые, технические и иные ресурсы на расследовании опасных преступлений", – добавил он.

03 июня — Луганск