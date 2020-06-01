Синоптики прогнозируют днем 4 июня в ЛНР до 23 градусов тепла и дождь

Температура воздуха в ЛНР 4 июня будет колебаться от 7 градусов выше нуля ночью до 23 градусов тепла днем, местами пройдет дождь с грозой. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 3 июня до 21.00 4 июня на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами слабый кратковременный дождь, местами гроза, ночью и утром местами слабый туман, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 7-12, днем 18-23 градуса тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 9-11 градусов выше нуля, днем – 21-23 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 8-10 градусов ночью и 20-22 градуса тепла днем.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 4 июня метеорологи отмечали в 1887 году – плюс 1,7 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2006 году и составляла плюс 35,2 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 4 июня – 03.44, время захода – 20.59. Продолжительность светового дня составит 17 часов 15 минут.

По предварительному прогнозу, 5 июня сохранится неустойчивый характер погоды: днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами. 6 июня ожидается прекращение осадков, повышение температурного фона на 3-5 градусов.

03 июня — Луганск