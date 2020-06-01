Лукашенко отправил правительство в отставку

"Выросло новое поколение руководителей, которые себя хорошо показали и работали неплохо в правительстве. Зачем их менять? Они могут работать", — цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.

Фото: РИА НовостиПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство, сообщил государственный телеканал "Беларусь 1", передает РИА Новости.Отмечается, что соответствующий указ глава государства подписал 3 июня.Ранее Лукашенко объявил о планах подготовить новый состав правительства до президентских выборов, которые назначены на 9 августа. При этом он отметил, что при смене кабмина "революции" не будет.Глава государства уточнил, что начал формировать будущий кабинет полгода назад, тогда в правительство пришли новые министры.Сегодня, по словам президента, масштабные изменения не нужны еще и из-за кризиса в мировой экономике на фоне коронавируса.Как добавил глава государства, тех, кто в кризисный период не может справиться с существующими объемами работы, "конечно, надо заменить и направить на другую работу".Правительство Белоруссии с 2018 года возглавляет Сергей Румас.Предложения по новому составу кабмина уже внесли на рассмотрение белорусского лидера.