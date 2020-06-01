ВСУ заминировали лесопосадку и автодорогу у Попасной – Народная милиция

Киевские силовики установили более 70 противотанковых мин в лесопосадке и в районе автодороги у Попасной. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"По данным нашей разведки, в зоне ответственности второго батальона 30-й бригады ВСУ в лесопосадке на южной окраине населенного пункта Попасная группой минирования от 143-го центра разминирования ВСУ установлено свыше 50 противопехотных мин ПОМ-2, а в районе объездной автодороги установлены 20 противотанковых мин ТМ-62", - сообщил он.

Официальный представитель оборонного ведомства Республики подчеркнул, что установка минных полей не была обозначена знаками, предупреждающими о минной опасности.

"Данный минные заграждения представляют опасность для жизни и здоровья местного населения и сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Мы в очередной раз призываем граждан, проживающих на территории временно подконтрольной Украине, обо всех противоправных действиях ВСУ и обнаружении мин, сообщать представителям миссий ОБСЕ и ООН, а также на горячую линию Генеральной прокуратуры ЛНР. Только общими усилиями можно остановить бесчинства киевских оккупантов", - заявил Осадчий.

Ранее он сообщал, что киевские силовики установили 45 противотанковых мин в районе поселка городского типа Луганское.

Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко отмечал, что киевские силовики заминировали сельхозугодья на окраине Луганского.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

04 июня — Луганск