Опора ЛЭП помешала бойцам ВСУ уйти от погони на машине с проститутками – Народная милиция

Катавшийся с проституками пьяный военнослужащий ВСУ, уходя от погони военной полиции, въехал в опору линии электропередачи (ЛЭП) и разбил себе голову. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"В темное время суток в районе Троицкого сотрудниками ВСП (военной службы правопорядка, выполняющей на Украине рольвоенной полиции) был остановлен гражданский автомобиль Daewoo Lanos с двумя военнослужащими 3-го батальона 24-й бригады, находящимися в состоянии алкогольного опьянения в сопровождении двух женщин с низкой социальной ответственностью", - рассказал он.

"При проверке документов водитель попытался скрыться от сотрудников правопорядка, но, не справившись с управлением, допустил столкновение с опорой ЛЭП. В состоянии средней тяжести он госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. Второй военнослужащий задержан, а сопровождающие их девушки отпущены сотрудниками ВСП после оказания им профильных услуг в соответствии с имеющейся специальностью", - сказал Осадчий.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

04 июня — Луганск