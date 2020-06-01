Жители зоны "ООС" рассказали французским СМИ о нарушении своих прав – Народная милиция

Жители одного из населенных пунктов, расположенного в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), рассказали приехавшим с целью героизации ВСУ французским журналистам о нарушении своих прав со стороны украинских военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Нарушения прав гражданского населения были отмечены в зоне ответственности первого батальона 30-й бригады ВСУ, куда прибыла группа корреспондентов французского информационного агентства France-Presse с целью подготовки материалов, героизирующих военнослужащих ВСУ перед европейской общественностью", – сказал он.

"В сопровождении командира первого батальона Кибальникова представители СМИ выдвинулись в район населенного пункта хутор Вольный, где местные жители сообщили корреспондентам о размещении военнослужащих в трех домах, а также использовании хозпостройки для хранения боеприпасов", – рассказал Осадчий.

Он добавил, что "в ходе работы корреспонденты отметили отсутствие защитных масок у большинства военнослужащих".

"Боец ВСУ пояснил, что средств защиты органов дыхания не хватает, и они выдаются только в случае приезда комиссий и представителей СМИ", – отметил представитель Народной милиции.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

04 июня — Луганск