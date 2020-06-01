Киев разрешил силовикам стрелять по медикам из травматов в зоне "ООС" – Народная милиция

Руководство военной службы правопорядка (ВСП), выполняющей на Украине роль военной полиции, разрешило киевскими силовикам применять травматическое оружие для пресечения протестов медиков в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Ранее он сообщал, что украинская нацгвардия ввела дополнительные патрули из-за угрозы протестных акций со стороны лишенных надбавок врачей.

"С целью контроля организации взаимодействия сотрудников военных комендатур и подразделений национальной гвардии для блокирования протестной активности медицинских работников Счастья, Старобельска, Станицы Луганской и Северодонецка в связи с невыполнением обещаний о выплате надбавок за работу с пациентами, инфицированными коронавирусной инфекцией, в Северодонецк прибыл заместитель начальника штаба главного управления военной службы правопорядка (ВСП) ВСУ полковник Иванов, который отдал распоряжение на применение травматического оружия против митингующих", - рассказал Осадчий.

Официальный представитель Народной милиции добавил, что полковник также посетил командный пункт 25-й бригады из-за дезертирства из полевого обсервационного лагеря трех инфицированных COVID -19 военнослужащих. В ходе работы было установлено отсутствие плана розыска сбежавших бойцов, а также плана охраны и обороны обсервационного лагеря.

Ранее Осадчий сообщал, что киевские силовики изолировали в наспех развернутых палатках в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") около 240 военнослужащих, зараженных коронавирусом нового типа. Он отмечал, что более 700 военнослужащих оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ "Север" находятся на обсервации в медучреждениях в зоне проведения так называемой "ООС" с пневмонией и коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 6,3 млн, из них более 383 тыс. скончались. В ЛНР были подтверждены 427 случаев заражения коронавирусом.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

04 июня — Луганск