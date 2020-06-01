В Луганске в мае назначили и пересчитали пенсии более 1,7 тыс. жителей



Об этом сообщили в пресс-службе ПФ.

«За май 2020 года органами Пенсионного фонда Луганской Народной Республики назначено 790 пенсий, проведено 911 перерасчетов пенсий, в том числе с учетом заработной платы и страхового стажа, приобретенного после назначения пенсии», — говорится в сообщении.

«На территории Республики принято на учет 43 гражданина (гражданские пенсионеры) согласно постановлению Правительства Луганской Народной Республики от 3 сентября 2019 года № 557/19 «Об утверждении Временного порядка постановки на учет в органах Пенсионного фонда Луганской Народной Республики лиц, прибывших на постоянное проживание в Луганскую Народную Республику» (с изменениями)», — рассказали в ведомстве.

В ПФ добавили, что за месяц заключено 16 договоров о добровольном участии в общеобязательном государственном пенсионном страховании, семь человек воспользовались возможностью доплаты до размера минимального страхового взноса.

Ранее заместитель председателя ведомства Наталья Ельникова сообщала, что Пенсионный фонд ЛНР в 2019 году назначил пенсии более 16,6 тыс. жителей Республики. Удобный город - Сегодня, 13:46 119 В Луганске заявили, что Пенсионный фонд (ПФ) в мае назначил и провел перерасчет пенсий с учетом трудового стажа и большего заработка более 1,7 тыс. жителей.Об этом сообщили в пресс-службе ПФ.«За май 2020 года органами Пенсионного фонда Луганской Народной Республики назначено 790 пенсий, проведено 911 перерасчетов пенсий, в том числе с учетом заработной платы и страхового стажа, приобретенного после назначения пенсии», — говорится в сообщении.«На территории Республики принято на учет 43 гражданина (гражданские пенсионеры) согласно постановлению Правительства Луганской Народной Республики от 3 сентября 2019 года № 557/19 «Об утверждении Временного порядка постановки на учет в органах Пенсионного фонда Луганской Народной Республики лиц, прибывших на постоянное проживание в Луганскую Народную Республику» (с изменениями)», — рассказали в ведомстве.В ПФ добавили, что за месяц заключено 16 договоров о добровольном участии в общеобязательном государственном пенсионном страховании, семь человек воспользовались возможностью доплаты до размера минимального страхового взноса.Ранее заместитель председателя ведомства Наталья Ельникова сообщала, что Пенсионный фонд ЛНР в 2019 году назначил пенсии более 16,6 тыс. жителей Республики. Удобный город - Сегодня, 13:46 119

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