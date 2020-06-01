Перов предположил полный разрыв газовых отношений России и Польши

«В этом событии ничего нового нет, поскольку такой санкционный процесс в Польше происходит давно. Каких-то уступок поляки не добьются. Разговор идет о сугубо внутренней польской повестке, и на масштабный эффект в Варшаве вряд ли рассчитывают. Поляки выбрали такую линию давления на РФ, «Северный поток-2» и другие наши проекты», - констатирует Перов.

«Антигазпромовская» линия Варшавы будет продолжаться. Этот инструмент как использовался, так и будет использоваться, поэтому в данной истории нет ничего удивительного – она продолжает наши сегодняшние отношения с Польшей», - заключает Перов.

«Эти инсинуации можно рассматривать и как давление Польши на ЕС, чтобы тот усилил свою политику по РФ», - резюмирует Перов.

«Польша давно взяла курс на то, чтобы добиться газовой независимости от России. Для этого поляки пытались как искать на своей территории сланцевый газ, так и разрабатывать традиционную добычу. И надо сказать, что они немалого добились и увеличили внутреннюю газовую добычу, пусть это и имеет ситуативный характер», - заключает Перов.

«В плане внешних поставок поляки могут обеспечить себя за счет импорта СПГ и в перспективе поставок с Baltic Pipe. Норвежский газ должен частично закрыть тот объем закупок, который Польша делает в России», - констатирует Перов.

«Если бы поляки с прибалтами были одни, то это было бы полбеды, но в ЕС есть общий антироссийский курс», - резюмирует Перов.

К польским санкционным угрозам «Газпрому» нужно относиться спокойно, считает руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов.ФБА «Экономика сегодня»Польское решение не имеет перспективыПольский комитет конкуренции и защиты потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе польского антимонопольного расследования и угрожает российской компании штрафом в 50 млн евро за непредоставление информации по строительству газопровода «Северный поток-2».Польский комитет запросил у «Газпрома» информацию в феврале, а теперь «очнулся» после пандемии COVID-19, которая постепенно затухает в Евросоюзе, и выдвинул к российской компании новые претензии.Перед нами не первая такая акция поляков против «Северного потока-2». В 2019 году эта польская структура обвинила «Газпром» и пять его европейских партнеров в нарушении польского антимонопольного законодательства и выписала штраф французской компании Engie в 40 млн евро за отказ от сотрудничества с польским энергетическим регулятором.Этот вердикт не впечатлил французскую сторону, и поляки заявленных денег не получили. На своей территории поляки могут выносить какие угодно решения, но ни европейские, ни другие международные инстанции их затем не подтвердят. «Газпром» и партнеры не обязаны отчитываться Польше по «Северному потоку-2», а данная деятельность Варшавы носит политический характер.Во многом из-за такого давления в России планируется усилить Конституцию РФ путем поправок, голосование за которые предстоит 1 июля.По словам Александра Валентиновича, этой линии придерживается часть польских политиков, а так в данной стране есть и «газпромовское» лобби.Польша и Россия, как полагает эксперт, идут к тому, чтобы прекратить сотрудничество в газовой сфере, поэтому скоро поводов для давления на Москву у поляков не останется. Да и сегодня их действия не способны привести к ощутимому результату.Поляки давно придерживаются антироссийского курса, причем с приходом к власти в Польше партии «Право и справедливость» все это буквально расцвело. Российско-польские двусторонние отношения ухудшились до предела в политическом плане, а поляки продолжают проводить в Европе американскую линию по продвижению СПГ на континентальный рынок.В Польше даже есть концепция превращения страны в газовый хаб, для чего был построен СПГ-терминал в балтийском порту Свиноустье. Пока это не привело к большим успехам – СПГ в Польше закупается плохо, а единственным внешним контрагентом стала Украина.В торгово-экономическом плане поляки действуют вменяемо, поэтому трудно представить их полный отказ от российского газа или его транзита через свою территорию. Единственное, что возможно, – это их отказ от долгосрочного контракта с «Газпромом».У Польши существует вариант с Baltic Pipe, который перенаправит в Польшу норвежский газ, который сегодня продается в Германию, но не факт, что предложение Осло в будущем перебьет ценовые котировки «Газпрома».Россия столкнулась с коллективным давлениемПоляки обеспечивают четверть своего потребления за счет внутренней добычи, но она падает и не закрывает потребности польской экономики.Проблема Польши для России заключается в том, что эта страна далеко не одинока в своей антироссийской линии. Мы можем увидеть по «Северному потоку-2», как нам сильно помешала Дания. До Копенгагена палки в колеса нам вставлял Стокгольм, поэтому антироссийское лобби в Евросоюзе широко. Здесь действует фронт государств, который сложился исторически.У нас есть стратегические отношения по энергетике с Германией и Австрией, но и это направление имеет ограничения, что мы видим по санкционной риторике Ангелы Меркель. России придется продолжать работать в сложной обстановке.Перспективы газового сотрудничества России и Польши зависят от эффективности новых проектов Варшавы. Если все там будет удачно, то мы ограничимся поддержкой транзита через эту страну, а если нет, то поляки вернутся к закупкам. Основой энергетики Польши остается уголь, и это вызывает массу критики из Брюсселя.Дмитрий Сикорский