ОП ЛНР в Первомайске вручила госнаграду матери погибшего защитника Республики (ФОТО)

Представитель Общественной палаты (ОП) ЛНР Наталья Михайлова от имени главы ЛНР Леонида Пасечника передала матери погибшего защитника Республики Александра Лисниченко медаль "За участие в Чернухино-Дебальцевской операции". Об этом сообщили в пресс-службе консультативно-совещательного органа Республики.Мероприятие состоялось в Первомайской основной школе № 10, которую закончил герой, и чье имя сейчас она носит. В церемонии также приняли участие заместитель главы администрации Первомайска Татьяна Суворова, начальник управления образования Евгений Гриценко, педагоги школы."В Первомайской основной школе № 10 имени Александра Лисниченко состоялось торжественное мероприятие по случаю вручения государственной награды - медали "За участие в Чернухино-Дебальцевской операции" - матери выпускника школы Александра Лисниченко. В торжественной обстановке государственную награду вручила член комиссии по вопросам культуры, образования и науки Общественной палаты Луганской Народной Республики Наталья Михайлова", - говорится в сообщении.Михайлова отметила, что вклад каждого участника для победы в Чернухино-Дебальцевской операции неоценим."Очень жаль, что не все наши воины вернулись домой. Важной государственной наградой посмертно награждается Александр Владимирович Лисниченко. По поручению председателя Общественной палаты ЛНР Алексея Карякина сегодня я выполняю важную почетную миссию: вручаю медаль "За участие в Чернухино-Дебальцевской операции" матери героя, Галине Ивановне Лисниченко. Самоотверженность и героизм всех погибших участников военной операции должны навсегда остаться в нашей памяти. Спасибо вам, что воспитали такого сына, настоящего героя", - сказала представитель ОП ЛНР.Суворова от имени администрации города и от себя лично выразила матери погибшего защитника Республики соболезнования по случаю гибели сына.Александр Владимирович Лисниченко родился 11 ноября 1975 года в Первомайске Ворошиловградской области. Учился в Первомайской основной школе № 10. В профессионально-техническом училище № 74 получил профессию подземного электрогазосварщика, трудился в Первомайске. В начале ноября 2014 года вступил ряды ополчения и встал на защиту родной земли. Участвовал в военных операциях, в том числе в освобождении Чернухино. Погиб 8 февраля 2015 года. Награжден медалью "За заслуги" II степени.Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник в ходе торжественного собрания в Луганской академической филармонии, посвященного пятилетию освобождения Дебальцево, вручил медали участникам Дебальцевско-Чернухинской операции, родным павших защитников за оборону Республики и освобождение Дебальцево, а также посмертно наградил медалями первого главу ДНР Александра Захарченко и выдающихся комбатов братской Республики.Подразделения Народной милиции ЛНР и Минобороны ДНР 23 января 2015 года начали активные действия по ликвидации Дебальцевского плацдарма, занятого киевскими силовиками. 18 февраля власти ДНР объявили об освобождении Дебальцево от украинских карателей.04 июня — Луганск